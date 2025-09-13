Asia Cup 2025, IND vs PAK: "बदलाव की संभावना..." पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग XI को लेकर भारतीय कोच का बड़ा बयान

Asia Cup 2025, India Playing XI vs Pakistan: क्या भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में किसी बदलाव के साथ उतरेगी? क्या अर्शदीप की वापसी होगी और क्या संजू को बाहर जाना पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार फैंस को होगा, जब सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. भारत-पाकिस्तान अब एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट में ही भिड़ते हैं ऐसे में इस महामुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वहीं इस मुकाबले की पूर्व संध्या पर मीडिया के सामने आए टीम इंडिया के सहायक कोच रियान टेन डोएशे से जब इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने इस तरह से संकेत दिए हैं कि शायह दी टीम इंडिया में कोई बदलाव हो.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया के सामने आए भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डोएशे से सवाल हुआ कि क्या टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करेगी और क्या मध्यक्रम में कोई उलटफेर होगा. इसका जवाब देते हुए रियान टेन डोएशे ने कहा,"मुझे नहीं लगता कि हमने पहले मैच से और यहां तक ​​कि स्टेडियम में अब तक हुए अन्य खेलों से भी बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की है. इसलिए बदलाव की संभावना नहीं है."

रियान टेन डोएशे ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे और अब में जो अंतर है, वही जानकारी हमारे पास है. विकेट थोड़ा अलग तरीके से खेल रहा है. लेकिन हमें लगता है कि पहले गेम के लिए संयोजन सही था."

क्या भारतीय टीम नंबर-3 से नंबर-7 के बल्लेबाजों को लेकर कोई छेड़खानी करेगा, इसको लेकर रियान टेन डोएशे ने कहा,"मुझे लगता है कि आप तीन से सात तक बल्लेबाजी की स्थिति से क्या मतलब रखते हैं. स्पष्ट रूप से यह उस दिन सामने नहीं आया था जब संजू सैमसन बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम बहुमुखी खिलाड़ी चाहते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग खेल सकते हैं, लेकिन अलग-अलग स्थिति में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं."

रियान टेन डोएशे ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि हम संजू के साथ बहुत भाग्यशाली हैं, जैसा कि आप जानते हैं और सात या आठ तक किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी करते हैं. तो यह उस बहुमुखी प्रतिभा का उपयोग करने की हमारी रणनीति का हिस्सा होगा. और जब परिस्थितियां थोड़ी कठिन होती हैं, जैसी कि हम उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि यह लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है."

भारतीय कोच के बयान से तो साफ है कि टीम इंडिया शायद ही किसी बदलाव के साथ उतरे. यानी भारत सिर्फ एक फ्रंट लाइन गेंदबाज- जसप्रीत बुमराह के साथ उतरे. जबकि अर्शदीप को अपने मौके के लिए इंतराज करना पड़े.

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, मोहम्मद हरिस्मद रफसिम.

