Video: कुलदीप यादव की रहस्यमयी गेंद पर ऐसे बोल्ड हुआ बल्लेबाज, पोज मारता रह गया, खुद पर नहीं कर पा रहा यकीन

Kuldeep Yadav record: दिल्ली टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है और 5 विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप ने 26.5 ओवर की गेंदबाजी की और 82 रन देकर 5 विकेट लेने में सफल रहे.

Kuldeep Yadav record in Test
  • भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर समाप्त कर फॉलोऑन कराया
  • भारत ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी
  • कुलदीप यादव ने इस पारी में पांच विकेट लेकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया
Kuldeep Yadav Magic Ball video:  भारत ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां लंच के बाद वेस्टइंडीज की पहली पारी को 81.5 ओवर में 248 रन पर समेट कर फालोऑन करने को कहा. भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर घोषित की थी. वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी के आधार पर भारत से 270 रन पीछे रही. भारत के लिए इस पारी में कुलदीप यादव ने पांच जबकि रविंद्र जडेजा ने तीन विकेट लिये. वेस्टइंडीज के लिए ऐलेक ऐथनाज ने 41 जबकि शाई होप ने 36 रन का योगदान दिया.

कुलदीप यादव की मैजिक बॉल

बता दें कि मैच में कुलदीप यादव ने जिस अंदाज में शाई  होप को बोल्ड किया, उसे देखकर हर कोई हैरान है. शाई होप कुलदीप की  रहस्यमयी गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए. जिस गेंद पर शाई होप आउट होते हैं, वह गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद सीधे स्टंप के अंदर घुस जाती है. बल्लेबाज को यकीन ही नहीं पाता है कि वह बोल्ड हो गए हैं. यही कारण रहा कि शाई होप पोज मारते हुए स्टंप को देखते रह जाते हैं. वहीं, कुलदीप इस विकेट के जश्न मनाते रह जाते हैं. 

कुलदीप यादव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इसके अलावा टेस्ट में कुलदीप यादव का यह पांचवां 5 विकेट हॉल है. कुलदीप ने 5  विकेट लेकर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के 147 सालों में, किसी भी स्पिनर ने 45 से कम स्ट्राइक रेट के साथ 50 या अधिक विकेट नहीं लिए हैं. कुलदीप यादव को छोड़कर, जिन्होंने 36 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 65 विकेट लिए हैं. 

वहीं, कुलदीप टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की ओर से सबसे कम मैचों में 5 बार 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो गए हैं. कुलदीप ने केवल 15 टेस्ट मैच में ही 5 विकेट हॉल कर इतिहास रच दिया.  

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की ओर से सर्वाधिक पांच विकेट (टेस्ट)

5 कुलदीप यादव (15 टेस्ट)
5 जॉनी वार्डल (28)
4 पॉल एडम्स (45)

टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने की है.

Kuldeep Yadav, Shai Diego Hope, Cricket, India Vs West Indies 2025, India, West Indies, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja
