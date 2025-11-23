विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: शुभमन गिल के अलावा यह दिग्गज भी वनडे और टी-20 सीरीज से होगा बाहर- रिपोर्ट

BIG UPDATES ON INDIA FOR ODI SERIES Vs SOUTH AFRICA: टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम वनडे और टी-20 सीरीज खेलेगी.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA: शुभमन गिल के अलावा यह दिग्गज भी वनडे और टी-20 सीरीज से होगा बाहर- रिपोर्ट
IND vs SA BIG UPDATES ON INDIA FOR ODI SERIES Vs SOUTH AFRICA
  • शुभमन गिल गले की चोट के कारण वनडे और टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी अनुपस्थिति तय है
  • कुलदीप यादव अपनी शादी के कारण वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे और उन्होंने चयनकर्ताओं को सूचित किया है
  • वनडे टीम में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सलामी बल्लेबाजी कर सकते हैं जबकि केएल राहुल कप्तानी कर सकते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA:साउथ अफ्रीका और भारत के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. शुभमन गिल गले में चोट के कारण वनडे और टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे तो वहीं, दूसरी ओर कुलदीप यादव भी वनडे सीरीज के लिए चयन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. कुलदीप यादव अपनी शादी की वजह से वनडे सीरीज में उपलब्ध नहीं रहेंगे. भारतीय स्पिनर ने इस बात की जानकारी भारतीय चयनकर्ता को दे दी है. कुलदीप यादव की शादी नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है. अभी तारीख का ऑफिशियरी ऐलान नहीं किया गया है. बता दें कि कुलदीप इस समय गुवाहटी में दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यह टेस्ट मैच 26 नवंबर तक चलेगा. ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि कुलदीप वनडे और टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे 

Latest and Breaking News on NDTV

ऐसी हो सकती है वनडे टीम और टी-20 टीम

वनडे में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज कर सकते हैं.अभिषेक शर्मा रिजर्व सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे.

जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. वहीं चोट से जूझ रहे हार्दिक पंड्या अगले साल विश्व कप तक सिर्फ टी20 खेलेंगे . दूसरी ओर कुलदीप के न होने से स्पिन का दारोमदार अक्षर पटेल, वरूण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर पर होगा.

Latest and Breaking News on NDTV

वनडे में केएल राहुल कर सकते हैं कप्तानी

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल के नाम पर कप्तानी के लिये विचार किया जा सकता है जबकि सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टीम में हैं. टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम वनडे और टी-20 सीरीज खेलेगी. तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. वनडे और टी-20 के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs South Africa 2025 India, Shubman Singh Gill, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now