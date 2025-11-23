IND vs SA: शुभमन गिल के अलावा यह दिग्गज भी वनडे और टी-20 सीरीज से होगा बाहर- रिपोर्ट

- शुभमन गिल गले की चोट के कारण वनडे और टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी अनुपस्थिति तय है
IND vs SA:साउथ अफ्रीका और भारत के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. शुभमन गिल गले में चोट के कारण वनडे और टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे तो वहीं, दूसरी ओर कुलदीप यादव भी वनडे सीरीज के लिए चयन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. कुलदीप यादव अपनी शादी की वजह से वनडे सीरीज में उपलब्ध नहीं रहेंगे. भारतीय स्पिनर ने इस बात की जानकारी भारतीय चयनकर्ता को दे दी है. कुलदीप यादव की शादी नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है. अभी तारीख का ऑफिशियरी ऐलान नहीं किया गया है. बता दें कि कुलदीप इस समय गुवाहटी में दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यह टेस्ट मैच 26 नवंबर तक चलेगा. ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि कुलदीप वनडे और टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे
ऐसी हो सकती है वनडे टीम और टी-20 टीम
वनडे में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज कर सकते हैं.अभिषेक शर्मा रिजर्व सलामी बल्लेबाज हो सकते हैं, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे.
जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. वहीं चोट से जूझ रहे हार्दिक पंड्या अगले साल विश्व कप तक सिर्फ टी20 खेलेंगे . दूसरी ओर कुलदीप के न होने से स्पिन का दारोमदार अक्षर पटेल, वरूण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर पर होगा.
वनडे में केएल राहुल कर सकते हैं कप्तानी
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल के नाम पर कप्तानी के लिये विचार किया जा सकता है जबकि सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी टीम में हैं. टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम वनडे और टी-20 सीरीज खेलेगी. तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. वनडे और टी-20 के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है.
