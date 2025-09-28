अभिषेक शर्मा ने किया धमाका तो रोहित-रिजवान का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ध्वस्त! इतिहास में हो जाएंगे अमर

Abhishek Sharma, India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में जब आज (28 सितंबर) भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो सबकी नजर एक बार फिर से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी रहेगी. लोगों को उम्मीद है कि जैसे पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने तेज तर्रार अंदाज में भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई है. कुछ उसी प्रकार फाइनल मैच में भी टीम इंडिया की नैया पार लगाएंगे.

अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका

फाइनल मुकाबले में अगर आज अभिषेक शर्मा एक और 30 या 30 प्लस की पारी खेलने में कामयाब होते हैं तो वह टी20 वर्ल्ड क्रिकेट की एक विशेष उपलब्धि हासिल कर लेंगे. फिलहाल वह टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ संयुक्त रूप से एक पायदान पर स्थित हैं.

दरअसल, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान और अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लगातार सात मुकाबलों में 30 प्लस रन की पारी खेलने का कारनामा किया है. अगर आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा एक और 30 प्लस की पारी खेलने में कामयाब होते हैं तो वह रोहित और रिजवान को पीछे छोड़ यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे.

दो फरवरी से 26 सितंबर के बीच अभिषेक शर्मा ने सात बार खेली है 30 प्लस की पारी

दो फरवरी साल 2025 से खबर लिखे जाने तक अभिषेक शर्मा ने अपने सभी टी20 मुकाबलों में 30 प्लस की पारी पारी खेली है. 25 वर्षीय बल्लेबाज ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ 135 रनों की शतकीय पारी खेली. उसके बाद 30, 31, 38, 74, 75 और 61 रन बनाने में कामयाब रहे.

T20I क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक 30 प्लस की पारी खेलने वाले टॉप 3 खिलाड़ी

रोहित शर्मा (भारत) - 3 नवंबर 2021 से 16 फरवरी 2022 के बीच - 74, 30, 56, 48, 55, 56, 40.

मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) - 25 अप्रैल 2021 से 26 अक्तूबर 2021 के बीच - 91*, 63, 37, 76*, 46, 79*, 33

अभिषेक शर्मा (भारत) - 2 फरवरी 2025 से 26 सितंबर 2025 के बीच - 135, 30, 31, 38, 74, 75, 61

