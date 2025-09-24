भारत में ई-पासपोर्ट फैसिलिटी शुरू: जानें e-Passport के लिए कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं इसके फायदे

हाल में भारत ने आधिकारिक तौर पर ई-पासपोर्ट (e-Passport) की शुरुआत कर दी है. यह मौजूदा पासपोर्ट का एडवांस वर्जन है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिजिकल सिक्योरिटी दोनों शामिल है. इसे 1 अप्रैल 2024 को विदेश मंत्रालय के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था. फिलहाल, यह सुविधा देश के कुछ चुनिंदा पासपोर्ट ऑफिस में उपलब्ध है और आने वाले महीनों में इसे धीरे-धीरे पूरे देश में बढ़ाया जाएगा. ई-पासपोर्ट का खास मकसद अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित, तेज और आसान बनाना है.

ई-पासपोर्ट क्या है? (What is an e-Passport in India?)

ई-पासपोर्ट (e-Passport) नॉर्मल पासपोर्ट का डिजिटल अपडेटेड वर्जन है. इसमें RFID (Radio Frequency Identification) चिप और एंटेना लगा होता है, जो पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की फोटो और आईरिस स्कैन सुरक्षित रखती है. इसे ट्रेडिशनल पासपोर्ट से अलग करने के लिए सामने के कवर पर छोटा गोल्ड सिंबल लगा होता है.

ई-पासपोर्ट की खासियत(Features of India's e-Passport)

भारतीय ई-पासपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों ICAO (International Civil Aviation Organisation) के मुताबिक डिजाइन किया गया है. इसके खास फीचर्स में शामिल हैं:

पासपोर्ट की सामने के कवर के अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप

फिंगरप्रिंट, चेहरे की फोटो और आईरिस स्कैन जैसी बायोमेट्रिक जानकारी

नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर जैसी पर्सनल जानकारी

सुरक्षित एन्क्रिप्टेड कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी

एयरपोर्ट पर फास्ट इमिग्रेशन जांच

पासपोर्ट की नकल या फर्जीवाड़े की संभावना कम

ई-पासपोर्ट के फायदे

ई-पासपोर्ट यात्रियों को कई फायदे देता है. इसका सबसे बड़ा फायदा है तेज और आसान इमिग्रेशन प्रक्रिया. एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड ई-गेट्स के माध्यम से यात्रा करने में समय बचता है. इसके अलावा, बायोमेट्रिक सुरक्षा के चलते पासपोर्ट की नकल या धोखाधड़ी करना मुश्किल हो जाता है. ICAO स्टैंडर्ड को फॉलो करने के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली हुई है, इसलिए यह विदेश यात्रा के लिए ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है.

ई-पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस

ई-पासपोर्ट के लिए नॉर्मल पासपोर्ट की तरह ही आवेदन करना होता है. आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं

स्टेप 2: नया अकाउंट बनाएं या पुराने अकाउंट में लॉगिन करें, फिर ई-पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 3: अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) को सेलेक्ट करें.

स्टेप 4: ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

स्टेप 5: अपने चुने हुए केंद्र में अपॉइंटमेंट तय करें और तय तारीख पर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेकर जाएं.

फिलहाल ई-पासपोर्ट केवल चुनिंदा केंद्रों पर उपलब्ध है, लेकिन सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. इस पहल से भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो बायोमेट्रिक पासपोर्ट की सुविधा देते हैं. यह कदम अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा.



