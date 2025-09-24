DA Hike: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सैलरी-पेंशन में हो सकता है बंपर इजाफा!

इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास होने वाली है क्योंकिमोदी सरकार दो बड़ी खुशखबरी दे सकती है जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.सबसे पहल महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और दूसरा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है. अगर ये दोनों फैसले होते हैं तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा होगा.

महंगाई भत्ता (DA) में 3% बढ़ोतरी की संभवना : मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा!

महंगाई की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA देती है. हर 6 महीने में इसमें बदलाव होता है. पिछले बार मार्च 2025 में DA में 2 फीसदी का इजाफा हुआ था, जो 53 फीसदी से 55 फीसदी हो गया था. अब खबर है कि इस बार DA में 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है.

1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले महीने महंगाई भत्ता में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है. इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा 55 फीसदी DA बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ये बदलाव 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएगा.

DA बढ़ने से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन

महंगाई भत्ते का असर सीधे बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ता है.सोचिए, अगर आपकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो 55% DA के हिसाब से आपको 4,950 रुपये मिल रहे थे. अब अगर DA बढ़कर 58 फीसदी हो गया तो ये बढ़कर 5,220 रुपये हो जाएंगे. इसका मतलब हर महीने 270 रुपये का सीधा फायदा मिलेगा. सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन सालभर में ये काफी पैसा है.

1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा. इससे दशहरा और दिवाली पर जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा, जिससे आप खुलकर खरीदारी कर सकेंगे.

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अपडेट

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. सूत्रों के मुताबिक, दिवाली से पहले इसके Terms of Reference तय हो सकते हैं और आयोग का गठन पर मुहर लग सकती है.इस कमीशन का काम ये तय करना होता है कि आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन कितनी होनी चाहिए.

माना जा रहा है कि आयोग में 6 सदस्य होंगे.वेतन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए आमतौर पर 15-18 महीने का समय लगता है, इस बार कोशिश है कि इसे 8 महीने में ही पूरा कर लिया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सके. अगर ऐसा हुआ तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर सीधा असर

यह खबर इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स कमाई से जुड़ी है. DA में बढ़ोतरी के फैसलों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास अतिरिक्त पैसे आएंगे जिन्हें वे दिवाली और दशहरे के पर शॉपिंग के लिए बहुत काम आएगा. यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो हर महीने सैलरी और पेंशन का इंतजार करते हैं.

वहीं, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से आने वाले समय में सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. यह दोनों खबरें मिलकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 'डबल गुड न्यूज' हैं, जो उनकी दिवाली को और भी रोशन कर देंगी.