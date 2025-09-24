बजट में खरीदना चाहते हैं Security Cameras तो ये डील्स न करें मिस, Sale में ऐसी कीमत नहीं मिलेगी दोबारा

Amazon Great Indian Festival Sale: आज के दौर में घर और ऑफिस की सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है. तकनीक के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ सिक्योरिटी डिवाइस की मांग भी तेजी से बढ़ी है. खासकर सिक्योरिटी कैमरा जैसे डिवाइस अब केवल बड़े ऑफिस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम घरों में भी इनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है. लेकिन जब बात आती है बजट की, तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छे फीचर्स वाला कैमरा महंगा ही होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है.
Amazon Great Indian Festival सेल में आपको मिलेंगे हाई-क्वालिटी सिक्योरिटी कैमरा जो नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन, क्लाउड स्टोरेज और रियल-टाइम अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स से लैस हैं. इन कैमरों की कीमत इतनी अफोर्डेबल है कि आप बिना ज्यादा सोचे-समझे तुरंत ऑर्डर करने का मन बना लेंगे. चाहे आप अपने घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हों या ऑफिस में निगरानी रखना चाहते हों, ये कैमरे हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम हैं.
|Security Cameras
|फीचर्स
|रेटिंग
|रेट
|Plug Light Vision 1080p Security Camera
|मोशन डिटेक्शन, वायरलेस कनेक्टिविटी
|5
|₹1,599
|Trueview 3MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera
|256 GB के साथ SD कार्ड सपोर्ट
|4
|₹1,388
|Tapo C200 360° 2MP 1080p Full HD Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Smart Camera
|Alexa कनेक्टिविटी भी शामिल है
|4.2
|₹1,099
|MANOMAY 2MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera
|क्लाउड मॉनिटरिंग, नाइट विज़न
|4.2
|₹1,098
|Imou 360° 1080P Full HD CCTV Security Camera
|ये कैमरा ह्यूमन डिटेक्शन के साथ आता है
|4.1
|₹1,199
Security Cameras पर ये डील्स हैं बेहद अफोर्डेबल, अभी देखें बेस्ट डील्स
1. Plug Light Vision 1080p Security Camera
Plug Light Vision 1080p Security Camera आपके घर की निगरानी के लिए एक स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है. इसमें 360 डिग्री पैन/टिल्ट फीचर के साथ पैनोरमिक व्यू मिलता है, जिससे हर कोना साफ नजर आता है. वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ इंस्टॉलेशन में भी ये बेहद आसान है.
खासियतें:
- 360 डिग्री पैन/टिल्ट फीचर
- मोशन डिटेक्शन
- टू-वे ऑडियो और नाइट विज़न
- वायरलेस कनेक्टिविटी
2. Trueview 3MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera
Trueview 3MP Smart CCTV कैमरा 360 डिग्री व्यू, टू-वे ऑडियो और नाइट विज़न जैसी सुविधाओं के साथ आता है. ये हर कोने पर नजर रखता है. क्लाउड मॉनिटरिंग, मोशन डिटेक्शन और 256 GB तक SD कार्ड सपोर्ट इसे और भी भरोसेमंद बनाते हैं.
खासियतें:
- टू-वे ऑडियो और नाइट विज़न
- 256 GB के साथ SD कार्ड सपोर्ट
- Alexa और ओके गूगल से भी कनेक्ट हो सकता है
- क्लाउड मॉनिटरिंग, मोशन डिटेक्शन
3. Tapo C200 360° 2MP 1080p Full HD Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Smart Camera
Tapo C200 स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा आपके घर की सुरक्षा को स्मार्ट और आसान बना देता है. इसमें 360 डिग्री पैन/टिल्ट व्यू, फुल HD क्वालिटी और मोशन डिटेक्शन जैसी सुविधाएं हैं. टू-वे ऑडियो, नाइट विज़न और साउंड-लाइट अलार्म इसे और भी भरोसेमंद बनाते हैं. Alexa से कनेक्ट होकर यह आपके स्मार्ट होम का हिस्सा बन जाता है.
खासियतें:
- 360 डिग्री पैन/टिल्ट व्यू, फुल HD क्वालिटी
- मोशन डिटेक्शन
- नाइट विज़न और साउंड-लाइट अलार्म
- Alexa कनेक्टिविटी भी शामिल है
4. MANOMAY 2MP Smart CCTV Wi-fi Home Security Camera
MANOMAY 2MP स्मार्ट CCTV कैमरा 360 डिग्री पैन टिल्ट व्यू, टू-वे ऑडियो और मोशन डिटेक्शन जैसी सुविधाएं हैं जो हर मूवमेंट पर नजर रखती हैं. क्लाउड मॉनिटरिंग, नाइट विज़न और 256 GB तक SD कार्ड सपोर्ट इसे और भी पावरफुल बनाते हैं.
खासियतें:
- 360 डिग्री पैन टिल्ट व्यू
- टू-वे ऑडियो और मोशन डिटेक्शन
- क्लाउड मॉनिटरिंग, नाइट विज़न
- 256 GB के साथ SD कार्ड सपोर्ट
5. Imou 360° 1080P Full HD CCTV Security Camera
Imou 360° 1080P फुल HD डोम कैमरा में ह्यूमन डिटेक्शन और गति ट्रैकिंग जैसी एडवांस सुविधाएं हैं जो हर मूवमेंट पर नजर रखती हैं. टू-वे ऑडियो, नाइट विज़न और Alexa कनेक्टिविटी इसे और भी आसान बनाते हैं. वाई-फाई और ईथरनेट दोनों ऑप्शंस के साथ ये कैमरा आपको मिल जाएगा.
खासियतें:
- 1080P फुल HD डोम कैमरा
- ये कैमरा ह्यूमन डिटेक्शन के साथ आता है
- टू-वे ऑडियो, नाइट विज़न और Alexa कनेक्टिविटी
- वाई-फाई और ईथरनेट दोनों ऑप्शंस मौजूद है
FAQs
सवाल 1: क्या सिक्योरिटी कैमरा बिना वाई-फाई के काम करता है?
जवाब: कुछ कैमरे लोकल स्टोरेज के साथ बिना वाई-फाई के भी काम करते हैं, लेकिन लाइव व्यू और क्लाउड फीचर्स के लिए वाई-फाई जरूरी होता है.
सवाल 2: क्या नाइट विज़न सभी कैमरों में होता है?
जवाब: नहीं, नाइट विज़न फीचर कुछ खास मॉडल्स में ही होता है. खरीदते समय यह जरूर जांचें.
सवाल 3: क्या सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है?
जवाब: हां, ज्यादातर स्मार्ट कैमरे मोबाइल ऐप के ज़रिए कंट्रोल और मॉनिटर किए जा सकते हैं.
इन डील्स में आपको ब्रांडेड कैमरा मॉडल्स पर भारी छूट मिल रही है, साथ ही कुछ डील्स में फ्री इंस्टॉलेशन और एक्स्ट्रा वारंटी भी शामिल है. ऐसे में अगर आप लंबे समय से सिक्योरिटी कैमरा खरीदने की सोच रहे थे लेकिन बजट की वजह से रुक गए थे, तो Amazon की ये Great Indian Festival सेल अब आपके लिए सही मौका है. ये डील्स न सिर्फ पैसे की बचत करेंगी बल्कि आपको मानसिक शांति भी देंगी कि आपका घर या ऑफिस सुरक्षित है.