Asia Cup 2025: भारत के नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा ने T20I रैंकिंग में मचाया तहलका, ऐसा कारनामा कर रचा इतिहास

Abhishek Sharma T20I Rankings: आईसीसी की ताजा टी-20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा नंबर वन पर कायम है.अभिषेक 907 रेटिंग के साथ नंबर वन पर बने हुए हैं. काफी समय में अभिषेक ने टी-20 क्रिकेट मे ंअपनी बादशाहत कायम कर ली है. एशिया कप में अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा कर रहे हैं. उन्होंने भारत के अंतिम ग्रुप चरण के मुकाबले में ओमान के खिलाफ तेजी से 38 रन बनाए,और साथ ही रविवार को पाकिस्तान के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच विजयी 74 रन बनाए थे.

T20I में भारत के लिए सर्वोच्च रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज (Highest rating for India in T20I)

1) सूर्यकुमार यादव- 912.

2)विराट कोहली - 909.

3) अभिषेक शर्मा - 907*

इतिहास रचने के करीब अभिषेक शर्मा

अब एशिया कप में भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में अपना अगला मैच खेलने उतरेगी. इस मैच में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. अभिषेक यदि इस मैच के दौरान 4 छ्क्के लगाने में सफल रहे तो एशिया कप टी-20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

टी20 एशिया कप में सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी (Players with most sixes in T20 Asia Cup)

रहमानुल्लाह गुरबाज़ (अफगानिस्तान) - 8 मैचों में 15 छक्के

बाबर हयात (हांगकांग) - 8 मैचों में 14 छक्के

नजीबुल्लाह जादरान (अफगानिस्तान) - 8 मैचों में 13 छक्के

अभिषेक शर्मा (भारत) - 4 मैचों में 12 छक्के

रोहित शर्मा (भारत) - 4 मैचों में 12 छक्के