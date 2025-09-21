IND vs PAK: अक्षर पटेल हुए बाहर तो किसे मिलना चाहिए भारतीय प्लेइंग XI में मौका? दिग्गज ने दिया सटीक जवाब

Aakash Chopra, India vs Pakistan Super Fours: एशिया कप के 17वें सीजन में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीम भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए भी भारतीय टीम को सबका पसंदीदा माना जा रहा है, लेकिन अक्षर पटेल की चोट ने टीम की समस्या बढ़ा दी है. हालांकि, यह अबतक साफ नहीं हो पाया है कि आगामी मुकाबले में वह नहीं ही खेलेंगे. वह मैदान में उतर भी सकते हैं. मगर वह पूरी तरह से फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह पर टीम में किसे मौका मिलना चाहिए? यह बड़ा सवाल है. अगर आप भी इस सवाल को लेकर परेशान हैं तो टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इसका सटीक जवाब दिया है.

भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट ओपनर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'अगर अक्षर नहीं हैं तो कोई गेंदबाज को खेलाना पड़ेगा. अब आप कहोगे बॉलर क्यों भैया, नंबर आठ पर बल्लेबाजी कौन करेगा. सर नंबर आठ पर बल्लेबाजी तो नहीं मिलेगी यह सत्य है. मगर आप कुछ कर नहीं सकते. आपको एक बॉलर को खेलाना पड़ेगा. क्योंकि आपको अक्षर के चार ओवर नहीं मिलेंगे. अक्षर की जगह आप किसी भी बैटर को खेलाएंगे मगर अक्षर के चार ओवर को नहीं भर पाएंगे. हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे या फिर तिलक वर्मा इनके बीच आप आठ ओवर नहीं ढूंढ पाएंगे. आप पहले से ही हार्दिक और शिवम के बीच चार ओवर ढूंढ रहे हैं. इसमें अक्षर के भी चार ओवर जोड़ देते हैं. यह काम नहीं करेगा.'

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

