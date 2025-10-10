धोनी, रोहित, विराट नहीं तो कौन है टीम इंडिया का वह खिलाड़ी? जो है कुलदीप यादव का 'गुरु', खुद बताया नाम

- कुलदीप यादव ने अनुभवी रवींद्र जडेजा को अपना गुरु बताते हुए उनकी काफी तारीफ की है
- अहमदाबाद में IND vs WI के टेस्ट मैच में कुलदीप यादव और जडेजा ने आठ विकेट लेकर टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी
- जडेजा ने इस मैच में नाबाद 104 रन बनाए और उनकी शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था
Kuldeep Yadav Big Statement: भारतीय टीम के 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर रवींद्र जडेजा की तारीफ करते हुए उन्हें अपना 'गुरु' बताया है. आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था. जहां ये दोनों गेंदबाज काफी लय में नजर आए थे. इन दोनों खिलाड़ियों ने अहमदाबाद टेस्ट में आठ विकेट चटकाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. यही नहीं इस मुकाबले में गेंदबाजी के साथ-साथ जडेजा (नाबाद 104) बल्ले से भी खूब चमके थे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.
दूसरे टेस्ट से पहले कुलदीप ने साझा की दिल की बात
दूसरे टेस्ट से पहले जियोस्टार के साथ बातचीत करते हुए कुलदीप यादव ने कहा, 'सही लेंथ पर गेंद को डालना बहुत जरूरी है. आप देख सकते हैं जडेजा यहां हैं और वह इंग्लैंड दौरे से मेरे गुरु हैं. मैं एशिया कप और यहां भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं. बस सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा हूं. जब आप सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो आपको लगता है कि आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. हम शायद ही क्रिकेट से जुड़ी किसी चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं (जडेजा के साथ), लेकिन हां, उनके आसपास होना अच्छा है.'
इंग्लैंड दौरे पर कुलदीप यादव को मैदान में उतरने का नहीं मिला था मौका
वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट में जरूर कुलदीप यादव जमकर कहर बरपा रहे हैं. मगर हाल ही में समाप्त हुए इंग्लैंड दौरे पर उन्हें एक बार भी मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला था. मगर घरेलू जमीं पर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी काबिलियत सबके सामने प्रदर्शित की है.
एशिया कप में भी खूब चला था कुलदीप का जादू
वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज से पहले हाल में समाप्त हुए एशिया कप में भी कुलदीप यादव का जादू देखने को मिला था. टीम का लिए उन्होंने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सर्वाधिक 17 विकेट चटकाए थे. जिसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के लिए मौका मिला है.
