India vs West Indies LIVE, 2nd Test, Day 1: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल का जलवा देखने को मिला. जायसवाल की नाबाद शतकीय पारी के चलते पहले दिन भारत के नाम रहा. स्टंप्स पर भारत ने 90 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए हैं. जायसवाल 253 गेदों में 173 रन बनाकर नाबाद हैं. जबकि कप्तान गिल 68 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद हैं. (SCORECARD)
भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था. केएल राहुल और जायसवाल की सलामी जोड़ी ने भारत को ठोस शुरुआत दिलाई. लेकिन राहुल अच्छी शुरुआत मिलने के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 38 के स्कोर पर स्टंप आउट हुए. इसके बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन ने जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की.
सुदर्शन अपने शतक से चूक गए और 87 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जबकि गिल और जायसवाल के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हो चुकी है. वेस्टइंडीज के लिए दोनों विकेट जोमेल वारिकन ने ही लिए. जबकि बाकी गेंदबाज खाली हाथ रहे.
भारत ने पहले सेशन में 3.35 के रन रेट से रन बटोरे. पहले सेशन में भारत ने 28 ओवर में 94 रन बनाए और एक विकेट गंवाया. जबकि भारत ने दूसरे सेशन में 4.20 के रन रेट से रन बनाए. दूसरे सेशन में भारत ने 30 ओवर में 126 रन बनाए. जबकि दिन के आखिरी सेशन में भारत ने 32 ओवरों में 98 रन बटोरे और एक विकेट गंवाया. दिन के आखिरी सेशन में भारत का रन रेट दिन में सबसे कम 3.06 रहा.
भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज
वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स
India Tour of West Indies 2025 LIVE Updates: IND vs WI LIVE Score, 2nd Test Match Day 1, Straight from Delhi Arun Jaitley Stadium
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: भारत की साझेदारियां
पहले विकेट के लिए जायसवाल और राहुल ने 58 रन जोड़े. लेकिन दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई और यह पहले दिन का आकर्षण रही.
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: सभी एरिया में बटोरे रन
पहले दिन जायसवाल ने सभी एरिया में रन बटोरे हैं. जायसवाल ने हर 11वीं बॉल पर बाउंड्री लगाई है. जायसवाल ने 103 रन ऑफ साइड में और 70 रन लेग साइड में बटोरे हैं.
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: पहले दिन का स्कोरकार्ड
पहले दिन भारत के बल्लेबाजों का स्कोरकार्ड
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: दिन का सार दिन का सार
पहला सेशन: 28 ओवर में 94/1. रन रेट 3.35
दूसरा सेशन: 30 ओवर में 126/0. रन रेट 4.20.
आखिरी सेशन: 32 ओवर में 98/1. रन रेट 3.06.
India vs West Indies Live: स्टंप्स पर भारत 318/2
और इसके साथ ही पहले दिन स्टंप्स का ऐलान हुआ. पहला दिन पूरी तरह से भारतीय टीम ने नाम रहा. भारत ने पहले दिन सिर्फ दो विरेट गंवाए और 3187 रन बटोरे. जायसवाल 253 गेंदों में 173 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि दूसरे छोर पर खड़े गिल ने 68 गेंदों में 20 रन बनाए हैं. पहले दिन भारत ने केएल राहुल (38) और साई सुदर्शन (87) के विकेट गंवाए.
90.0 ओवर: भारत 318/2
India vs West Indies Live: आखिरी ओवर
गिल और जायसवाल के बीच साझेदारी 67 रनों की हो गई है. इस ओवर से सिर्फ एक रन आए हैं. अब दिन का सिर्फ एक ओवर बचा है.
India vs West Indies Live: वेस्टइंडीज ने गंवाया रिव्यू
वेस्टइंडीज ने रिव्यू गंवा दिया है. लेगविफोर की अपील थी. अंपायर ने इसे नकार दिया. देख कर लग रहा है कि गेंद स्टंप्स मिस कर रही है. रोस्टन चेज ने रिव्यू लेने का फैसला लिया.
87.2 ओवर: भारत 313/2
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: गिल-जायसवाल के बीच अर्द्धशतकीय साझेदारी
गिल और जायसवाल के बीच अर्द्धशतकीय साझेदारी हो चुकी है. पहली गेंद पर 2 रन आए और उसके बाद लगातार गेंद पर जायसवाल ने दो चौके लगाए. अभी स्टंप नहीं होगा. दिन के तीन ओवर और बचे हैं. तो पूरी उम्मीद है कि 90 ओवरों का खेल हो जाए आज. भारत यहां पर एक और विकेट नहीं गंवाना चाहेगा.
87.0 ओवर: भारत 311/2
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: भारत के 300 पूरे
भारतीय टीम के 300 रन पूरे हो चुके हैं. गिल ने आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका जड़ा हैं. उम्मीद है कि अगला ओवर दिन का आखिरी ओवर हो. गिल और जायसवाल के बीच साझेदारी 49 रनों की हो चुकी है.
86.0 ओवर: भारत 300/2 Shubman Gill 19(60) Yashasvi Jaiswal 156(237)
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: स्टंप्स होने में थोड़ा समय बाकी है
पांच मिनट का समय बाकी है और पांच ओवर बाकी हैं. ऐसे में यह तो तय है कि आज पूरे 90 ओवर नहीं हो रहे हैं. भारत का स्कोर 300 के करीब है. उन्हें 5 रन और चाहिए. गिल और जायसवाल की जोड़ी मौजूद है.
85.0 ओवर: भारत 295/2
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: दूसरी नई गेंद ली गई
वेस्टइंडीज ने दूसरी नई गेंद ले ली है. अभी एक छोर से एंडरसन फ़िलीप और दूसरे छोर से जेडेन सील्स हैं. भारत का स्कोर अभी तक 300 पार नहीं हुआ है. इस सेशन में अभी तक 25 ओवर फेंरे जा चुके हैं और भारत ने 70 रन बटोर लिए हैं. इस सेशन में भारत का रन रेट 3 से भी नीचे का है. जबकि पहले सेशन में रन रेट 3.5 के करीब था और दूसरे सेशन में 4 से ऊपर.
83.0 ओवर: भारत 291/2
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: जायसवाल का महारिकॉर्ड
जायसवाल ने अभी तक कुल सात शतक जड़े हैं और पांच मौकों पर वह 150 का स्कोर पार करने में सफल हुए हैं. सिर्फ डॉन ब्रैडमेन ही उनसे बेहतर है. 24 की उम्रे से पहले डॉन ब्रैडमेन ने 8 बार टेस्ट में 150 पार का स्कोर किया था.
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: जायसवाल ने कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी
जायसवाल ने विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी पर ली है. यह दूसरा मौका है, जब जायसवाल ने भारत में टेस्ट के शुरुआती दिन 150+ रन बनाए हैं. उनसे पहले ऐसा सिर्फ कोहली ने किया है. जायसवाल ने इससे पहले 2024 में विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ 179 रन बनाए थे, टेस्ट के पहले ही दिन. कोहली ने विशाखापट्टनम में 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 151 और 2017 में दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ 156 रन बनाए थे.
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: जायसवाल के 150 पूरे
सिंगल और इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल के 150 रन पूरे हो गए हैं. यह पांचवां मौका है, जब जायसवाल ने टेस्ट में 150 का आंकड़ा पार किया है. भारत अब 300 के स्कोर से 10 रन दूर है.
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: दूसरी नई गेंद उपलब्ध है
IND vs WI 2nd Test LIVE Score: दूसरी नई गेंद उपलब्ध है और वेस्टइंडीज ने अभी दूसरी नई गेंद नहीं ली है. जायसवाल 150 के स्कोर के करीब हैं. आज के 9 ओवर और बचे हैं लेकिन यह उम्मीद नहीं है कि इतने ओवर हो पाएंगे. भारत की कोशिश दिन का खेल खत्म होने तक 300 का स्कोर पार करने की होगी.
81.0 ओवर: भारत 287/2
India vs West Indies Live: गिल का शानदार शॉर्ट
शुभमन गिल जब से क्रीज पर आए हैं. अपनी क्लास दिखा रहे हैं. पिछले ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा. स्क्वायर लेग पर स्लॉगस्वीप किया. एक पैर नीचे और बल्ला घुमाया. क्लासिक शॉर्ट. चार रन बटोरे. उन्होंने यह शॉट दूसरी बार खेला है और दोनों ही बार उन्होंने बाउंड्री बटोरी है.
78.0 ओवर: भारत 274/2
India vs West Indies Live: जायसवाल ने की गुरु गंभीर के इस महारिकॉर्ड की बराबरी
भारत के लिए अलग-अलग मौकों पर एक साल में तीन या उससे अधिक शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाजों की लिस्ट में जायसवाल ने गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है. गौतम गंभीर ने दो मौकों पर ऐसा किया था, जबकि जायसवाल ने भी दो मौकों पर ऐसा किया है. महान गावस्कर ने 7 बार ऐसा किया है. जबकि सहवाग ने 3 बार ऐसा किया है. जायसवाल ने पिछले साल भी तीन शतक जड़े थे और इस साल का यह उनका तीसरा शतक है.
भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने टेस्ट में एक कैलेंडर वर्ष में कई बार 3 शतक लगाए
- सुनील गावस्कर (1971, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1986)
- वीरेंद्र सहवाग (2004, 2008, 2010)
- गौतम गंभीर (2008, 2009)
- यशस्वी जयसवाल (2024, 2025)
India vs West Indies Live: वारिकन का अच्छा ओवर
वारिकन का एक और अच्छा ओवर. उन्होंने गिल को अपने जाल में फंसा ही लिया था. लेकिन गेंद पहले स्लिप में खड़े खिलाड़ी से आगे गिरी. ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल आया है. दूसरे छोर से खारी पिएर हैं. दोनों छोर से स्पिन हैं और ऐसे में रनों की गति कम हुई है. हालांकि, फिर भी भारत का मौजूदा रन रेट 3.5 के करीब है.
76.0 ओवर: भारत 266/2
India vs West Indies Live: दिन का आखिरी घंटा शुरू होगा
ड्रिंक्स बेक्र लिया गया है. अब हम दिन के आखिरी घंटे में प्रेवश कर रहे हैं. भारतीय टीम 265 रन बना चुकी है. देखना मजेदार होगा कि भारत 300 का आंकड़ा कितनी देर में पार कर पाता है. जोमेल वारिकन लगे हुए हैं. उन्होंने एक साझेदारी तोड़ दी है. वेस्टइंडीज दिन के इस घंटे में दो से तीन विकेट लेना चाहेगा. जायसवाल 150 के स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं. देखना होगा कि वह कितने रन और जोड़ पाते हैं स्टंप्स तक.
74.0 ओवर: भारत: 265/2 Shubman Gill 7(21) Yashasvi Jaiswal 133(204)
India vs West Indies Live: जयसवाल - साई सुदर्शन का रिकॉर्ड
साई सुदर्शन और जयशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई, जो भारतीय टेस्ट इतिहास में दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच हुई पांचवीं सबसे बड़ी साझेदारी है.
दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों की सबसे बड़ी साझेदारी (भारत)
- 300 गांगुली - युवराज (5वां विकेट) बनाम पाक बेंगलुरु 2007
- 222 पंत-जडेजा (छठा विकेट) बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम 2022
- 204 पंत-जडेजा (7वां विकेट) बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2019
- 203*जडेजा - सुंदर (5वां विकेट) बनाम इंग्लैंड मैनचेस्टर 2025
- 193 जयसवाल - साई सुदर्शन (दूसरा विकेट) बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025
India vs West Indies Live: भारत को लगा दूसरा झटका
शतक से चूके साई सुदर्शन, भारत को लगा दूसरा झटका. क्रीज में फंस गए थे. अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया. जायसवाल के साथ बात करने के बाद उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला लिया. पड़ने के बाद तेजी से टर्न ली. बाएं हाथ के सुदर्शन समझ नहीं पाए. उन्होंने 165 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके लगाए. सुदर्शन आउट दिए जाते ही पवेलियन की तरफ बढ़ गए थे.लेकिन फिर रूके और उन्होंने जायसवाल के साथ करते रिव्यू लेने का फैसला लिया.
68.3 ओवर: भारत 251/2
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: 250 के करीब पहुंची टीम इंडिया
भारतीय टीम 250 के बेहद करीब है. टीम का स्कोर 67 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 245 रन है. यशस्वी जायसवाल (123) और साई सुदर्शन (86) क्रीज पर जमे हुए हैं.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: यशस्वी और सुदर्शन दिल्ली में जीत रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों का दिल
अरुण जेटली स्टेडियम मे टॉस जीतकर भारतीय टीम जबरदस्त लय में नजर आ रही है. उसके बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लर टीम ने 63 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल 177 गेंद में 120, जबकि साई सुदर्शन 147 गेंद में 78 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज केएल राहुल (38) हैं.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: अपने पहले टेस्ट शतक के करीब साई सुदर्शन
भारतीय टीम के युवा बैटर साई सुदर्शन भी अपने पहले टेस्ट शतक के करीब तेजी से बढ़ रहे हैं. फिलहाल वह 145 गेंद में 52.41 की स्ट्राइक रेट से 76 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 11 खूबसूरत चौके निकले हैं.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: टी टाइम खत्म, खेल फिर हुआ शुरू
टी सेशन खत्म हो चुका है. फिर से खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं. भारतीय टीम का स्कोर 58 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 220 रन है.यशस्वी जायसवाल 162 गेंद में 11, जबकि साई सुदर्शन 132 गेंद में 71 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: टी सेशन तक टीम इंडिया ने बनाए 220 रन
अरुण जेटली स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट के पहले दिन का टी घोषित हो गया है. भारतीय टीम ने टी तक 58 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल 162 गेंद में 11, जबकि साई सुदर्शन 132 गेंद में 71 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा टेस्ट करियर का सातवां शतक
यशस्वी जायसवाल ने अरुण जेटली स्टेडियम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 145 गेंद में 69.65 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं. टीम का स्कोर 50.1 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 196 रन है.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: सुदर्शन के बल्ले से निकल टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक
अरुण जेटली स्टेडियम में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 90 गेंद में नौ चौके की मदद से 52 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं. टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन है.
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: सचिन-विराट के क्लब में शामिल हुए यशस्वी जायसवाल
23 साल की उम्र में भारत की तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 या 3000 से अधिक रन बनाने वाले प्रमुख बल्लेबाज
8696 रन - सचिन तेंदुलकर
5052 रन - विराट कोहली
3853 रन - युवराज सिंह
3350 रन - सुरेश रैना
3224 रन - रवि शास्त्री
3000* रन - यशस्वी जायसवाल
IND vs WI 2nd Test Live Score Updates: यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया अपने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक
अरुण जेटली स्टेडियम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक पूरा कर लिया है. फिलहाल वह 83 गेंद में 62.65 की स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 10 खूबसूरत चौके निकले हैं. टीम का स्कोर 29 ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 106 रन है.