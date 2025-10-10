IND vs WI: रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला कारनामा कर केएल राहुल ने सबको चौंकाया

KL Rahul Created History: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल जरूर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. मगर इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 या 2000 से अधिक रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं. 33 वर्षीय बल्लेबाज ने यह विशेष उपलब्धि आज अपनी पारी का 16वां रन पूरा करते हुए हासिल किया. विपक्षी टीम की तरफ से पारी का नौवां ओवर लेकर आए जेडन सील्स की आखिरी दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाते हुए राहुल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 के आंकड़े को छुआ.

पहले पायदान पर ऋषभ पंत

भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल चोटिल विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम है. 28 वर्षीय खिलाड़ी ने यहां टीम इंडिया की तरफ से 38 मैच खेलते हुए 2731 रन बनाए हैं. इस बीच उनके बल्ले से छह शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं. यहां एक मैच में उनकी व्यक्तिगत सर्वोच्च पारी 146 रनों की है.

रोहित दूसरे तो कोहली चौथे स्थान पर काबिज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं. 'हिटमैन' ने यहां कुल 40 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच नौ शतक और आठ अर्धशतक के बदौलत वह 2716 रन बनाने में कामयाब रहे.

WELL PLAYED, KL RAHUL. 👏



- He gave a good start to India, he scored 38 runs from 54 balls with 70+ strike rate against West Indies. pic.twitter.com/kG5gbxLnYS — Tanuj (@ImTanujSingh) October 10, 2025

टूसरे स्थान पर शुभमन गिल और चौथे स्थान पर विराट कोहली काबिज हैं. गिल ने खबर लिखे जाने तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2697, जबकि किंग कोहली ने 46 मैच खेलते हुए 2617 रन बनाए हैं.

