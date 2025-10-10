चुनाव से पहले नीतीश को बड़ा झटका, JDU के पूर्व MP, MLA सहित मौजूदा सांसद के बेटे भी RJD में शामिल

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक सहित कई बड़े नेता शुक्रवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हुए. जदयू में टूट की कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा बांका से सामने आया है. जहां के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे भी राजद में शामिल हो गए हैं. मतलब यह कि पिता नीतीश की पार्टी से सांसद लेकिन बेटा तेजस्वी के साथ लालटेन थाम चुका है.

तेजस्वी बोले- जिन्होंने जदयू को सींचा उन्हें अब पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही

बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव की प्रेस कांफ्रेंस कर इन सभी को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया. तेजस्वी यादव ने इस दौरान कहा कि बिहार की सरकार को नीतीश कुमार नहीं दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेता चला रहे हैं. जिन लोगों ने जदयू के लिए खून-पसीना एक किया, उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही है.

जदयू को खत्म कर रही भाजपाः तेजस्वी यादव

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जदयू को खत्म करने का काम कर रही है. पिछली बार भी नीतीश कुमार को जब इस बात का आभाष हुआ था तब वो हमारे साथ आए. फिर कुछ दिनों हम लोगों ने मिलजुलकर सरकार चलाई, लेकिन अब हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है. इसके बाद उन्होंने आज राजद में शामिल हुए नेताओं से परिचय करवाया.

राजद में शामिल हुए कई बड़े चेहरे

जदयू सांसद गिरधारी यादव (बांका से) के पुत्र चाणक्य प्रकाश.

संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद पूर्णिया जदयू से.

अजय कुशवाहा वैशाली से पिछली बार LJP से विधानसभा लड़े थे.

राहुल शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा,जो जदयू के बड़े नेता रहे है घोसी जहानाबाद से.

चाणक्य प्रकाश: पिता JDU के सांसद, बेटा RJD में शामिल

गिरधारी यादव इस समय बांका लोकसभा सीट से जदयू के सांसद हैं. लेकिन अब उनके बेटे चाणक्य प्रकाश राजद में शामिल हो गए हैं. चाणक्य प्रकाश युवा हैं. अब देखना है कि उन्हें इस चुनाव में पार्टी क्या काम देती है. और फिर उनके रोल में उनके पिता जदयू सांसद की क्या भूमिका रहती है.

संतोष कुशवाहाः सीमांचल के बड़े नाम, लेसी सिंह से लड़ सकते हैं चुनाव

संतोष कुशवाहा पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं. पहले वह भाजपा में थे. 2013 में वो भाजपा छोड़ जदयू में शामिल हुए थे. फिर दो टर्म पूर्णिया के सांसद रहे. सीमांचल में उनका अच्छा प्रभाव हैं. उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव हराया है. इस बार वो मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं.

अजय कुशवाहाः लोजपा छोड़ राजद में हुए शामिल, वैशाली में बदलेगा समीकरण

अजय कुशवाहा ने पिछले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के टिकट पर वैशाली सीट से चुनाव लड़ा था. उस समय उन्होंने अच्छी खासी पकड़ दिखाई थी, लेकिन जीत नहीं हासिल कर सके थे. अब उनके राजद में शामिल होने के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं.

राहुल शर्माः JDU के बड़े नेता रहे जगदीश शर्मा के बेटे अब RJD में

शुक्रवार को तेजस्वी की मौजूदगी में RJD में शामिल हुए चौथा बड़ा नाम राहुल शर्मा का है. राहुल शर्मा जदयू के बड़े नेता रहे जगदीश शर्मा के बेटे हैं. उनके पिता जहानाबाद के जदयू के बड़े नेता रहे हैं. डॉ. जगदीश शर्मा घोसी से 6 बार विधायक और जहानाबाद से एक बार सांसद रह चुके हैं. उनकी पत्नी शांति शर्मा और पुत्र राहुल कुमार भी घोसी से विधायक रह चुके हैं.

