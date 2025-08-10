विज्ञापन
विशेष लिंक

CSK में यह खिलाड़ी साबित हो सकता हैं धोनी का बेहतरीन विकल्प : विश्व विजेता खिलाड़ी ने बताया

Krishnamachari Srikkanth on Sanju Samson: पूर्व कप्तान और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो टीम सीएसके में धोनी का उत्तराधिकारी मानते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
CSK में यह खिलाड़ी साबित हो सकता हैं धोनी का बेहतरीन विकल्प : विश्व विजेता खिलाड़ी ने बताया
Krishnamachari Srikkanth on Sanju Samson vs Dhoni
  • पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने संजू सैमसन को एमएस धोनी का सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताया है
  • श्रीकांत ने कहा कि धोनी के संन्यास के बाद सीएसके को संजू सैमसन जैसे बहुमुखी खिलाड़ी की जरूरत है.
  • सैमसन ने राजस्थान से रिलीज या ट्रेड की मांग की है, जिससे उनकी संभावित टीम परिवर्तन की बात हो रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Krishnamachari Srikkanth picked Sanju Samson: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि आईपीएल में सीएसके के लिए एमएस धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में संजू सैमसन श्रेष्ठ विकल्प हैं. (MS Dhoni  ight replacement in CSK)  शनिवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, "एमएस धोनी 44 साल के हैं। वह अपने आखिरी आईपीएल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में टीम को उनके विकल्प की तलाश है। मुझे लगता है कि संजू सैमसन उनके श्रेष्ठ उत्तराधिकारी हो सकते हैं."

उन्होंने कहा कि संजू सैमसन तमिलनाडु में बेहद लोकप्रिय हैं.  कौशल और ब्रांड वैल्यू के मामले में भी वह काफी आगे हैं। ऐसे में वह धोनी के विकल्प के रूप में उपयुक्त हैं.  अगर आरआर उन्हें रिलीज करती है, तो सीएसके के लिए मैं उनका समर्थन करूंगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से उन्हें रिलीज या ट्रेड करने का आग्रह किया है. आरआर की तरफ से फिलहाल इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. आरआर के साथ सैमसन की यह दूसरी पारी थी। पहले 2013 से 2015 तक इस टीम के साथ थे.  दूसरी पारी में 2018 से वह आरआर के साथ जुड़े हैं और 2022 से टीम की कमान संभाल रहे हैं.

सैमसन कप्तानी, विकेटकीपिंग और बतौर ओपनर एक बेहतरीन विकल्प हैं और तीनों ही भूमिकाओं में खुद को साबित कर चुके हैं. धोनी के बाद सीएसके को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो तीनों भूमिकाओं में परफेक्ट हो. ऐसे में अगर आरआर रिलीज करती है तो सीएसके सैमसन को शामिल करने के लिए प्रयास कर सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

सैमसन एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं और तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं. बतौर बल्लेबाज उनका आईपीएल करियर शानदार रहा है. 30 साल के संजू ने 176 मैचों की 172 पारियों में 3 शतक और 26 अर्धशतक लगाते हुए 4,704 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahendra Singh Dhoni, Sidhant Srikanth, Sanju Viswanath Samson, Chennai Super Kings, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com