कौन है गौतम गंभीर का चहेता, जिस बार-बार टीम इंडिया में मिल रहा है मौका? पूर्व भारतीय कप्तान ने बताया

Krishnamachari Srikkanth Big Statement: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे एवं टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी दौरे के लिए हर्षित राणा को दोनों फॉर्मेट में जगह मिली है. जिसके बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने प्रबंधन पर सवाल उठाया है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'हर्षित राणा का टीम में जगह स्थायी है, क्योंकि वह गौतम गंभीर के चहेते हैं. शुभमन गिल के बाद टीम शीट में उनका नाम हमेशा निश्चित होता है.'

यही नहीं 65 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान ने नीतीश कुमार रेड्डी के चयन पर भी सवाल उठाया है. उनका कहना है, 'नीतीश कुमार रेड्डी कहां से आ गए? उनसे पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे कि वह हार्दिक पंड्या का रिप्लेसमेंट हैं. मगर हार्दिक के असली रिप्लेसमेंट रवींद्र जडेजा है, न कि नीतीश कुमार रेड्डी. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे फॉर्मेट में नीतीश कुमार रेड्डी की बुरी तरह से पिटाई होगी.'

आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम के लिए जरूर आठ टेस्ट और चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. मगर उन्हें वनडे में अबतक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में एकाएक उन्हें टीम मे शामिल किए जाने से श्रीकांत हैरान हैं.

वहीं बात करें हर्षित राणा के बारे में तो टीम मैनेजमेंट लगातार युवा गेंदबाज पर भरोसा जता रहा है. देश के लिए उन्होंने दो टेस्ट, पांच वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको टेस्ट की तीन पारियों में चार, वनडे की पांच पारियों में 10 और टी20 की तीन पारियों में पांच सफलता हाथ लगी है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे फॉर्मेट की भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)और यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 फॉर्मेट की भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.

