'भारत एशिया कप तो जीत सकता है, लेकिन...',टीम सेलेक्शन को लेकर आगबबूला हुए पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत

Krishnamachari Srikkanth Angry on Team India Asia Cup Squad: बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर हो गए हैं. उधर पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की. एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. टूर्नामेंट से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है.भारत अगले साल फरवरी 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों में जुटा हुआ है.

उससे पहले टीम इंडिया के पास संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप 2025 खेलने का मौका होगा. यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. लेकिन पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम संयोजन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

श्रीकांत ने जताई विश्व कप जीतने की संभावना पर शंका

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हम इस टीम के साथ एशिया कप तो जीत सकते हैं, लेकिन इस टीम के साथ टी20 विश्व कप जीतने की कोई संभावना नहीं है. क्या आप इस टीम को विश्व कप में ले जाएंगे? क्या यह टी20 विश्व कप की तैयारी है, जो मुश्किल से छह महीने दूर है?" उन्होंने चयनकर्ताओं पर आईपीएल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि चयन में खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन को दरकिनार किया गया है.

उपकप्तानी और टीम चयन पर सवाल

श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट के फैसलों की आलोचना करते हुए कहा, "अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटा दिया गया है. मुझे नहीं पता कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा टीम में कैसे आ गए. आईपीएल को मुख्य मानदंड माना जाता है, लेकिन लगता है चयनकर्ताओं ने पुराने प्रदर्शन पर विचार किया है."

बल्लेबाजी क्रम को लेकर उलझन

पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर भी असमंजस जताया. उनके मुताबिक, पांचवें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है. इस स्लॉट के लिए संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसी एक को उतारा जा सकता है. हार्दिक पांड्या आमतौर पर पांचवें नंबर पर खेलते हैं, जिससे अक्षर पटेल को छठवें नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो फिर उन्हें रिजर्व में क्यों रखा गया है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.

