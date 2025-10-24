अर्चना पूरन सिंह के हसबैंड पर जोक्स नहीं मार सकेंगे कपिल शर्मा? परमीत सेठी ने की रॉयल्टी की मांग

कपिल शर्मा के शो में अक्सर अर्चना पूरण सिंह के हसबैंड परमीत सेठी को रोस्ट किया जाता है. कई बार अर्चना पूरण सिंह कुछ कहती हैं तो कपिल का पहला निशाना परमीत सेठी की तरफ ही होता है. ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है. कपिल शर्मा के रोस्ट पर अर्चना पूरन सिंह भी अपनी आदत के मुताबिक जोर जोर से हंसती हैं. लेकिन इस बारे में खुद परमीत सेठी कैसा महसूस करते हैं. क्या उन पर किए गए जोक्स उन्हें परेशान करते हैं या फिर वो भी उन्हें लाइटली लेते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि परमीत सेठी ने इस मामले में कपिल शर्मा से रॉयल्टी की डिमांड कर डाली है.

ये भी पढ़ें: पीयूष पांडे के जनहित वाले वो विज्ञापन जिन्होंने जीता दिल और दिया मजबूत संदेश

परमीत को चाहिए रॉयल्टी

परमीत सेठी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कपिल शर्मा को उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए. उन्होंने हंसते हुए कहा कि ‘मैं तो कपिल से बोलता हूं कि अब तो मुझे रॉयल्टी देनी चाहिए. क्योंकि मैं शो में आए बिना ही एक किरदार बन गया हूं.' ये बात परमीत सेठी ने बिलकुल मजाक में कही. परमीत सेठी ने साफ कहा कि उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता जब कपिल शर्मा शो में उनके नाम पर जोक्स बनाए जाते हैं. उन्होंने बताया कि असल में वो और अर्चना भी पहले ऐसा ही किया करते थे. परमीत सेठी ने बताया कि उनका एक शो था अर्चना टॉकीज. जो सोनी टीवी पर आता था. उस शो में अर्चना सेलिब्रिटीज से बातें करती थीं, स्टैंड-अप कॉमेडी करती थीं. और वो दोनों लोगों को खुलकर रोस्ट किया करते थे.

कपिल को बताया फैमिली का हिस्सा

परमीत ने कपिल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहद नेचुरल कॉमेडियन हैं और बिना किसी स्क्रिप्ट के भी लोगों को हंसा सकते हैं. उन्होंने बताया कि कपिल, उनकी पत्नी गिन्नी और उनका परिवार बहुत प्यारा और दिल से जुड़ा हुआ है. उन्होंने आगे बताया कि कपिल और उनकी फैमिली बेहद सादगी से भरे लोग हैं. जो हर किसी को अपनापन महसूस कराते हैं.

