Virat Kohli: हीरो विराट कोहली के कितने 0: करियर में पहली बार 0,0, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40वीं बार

Virat Kohli Ducks Record in International Cricket: एक बार सचिन तेंदुलकर ने एक पार्टी में खुलकर कहा था कि उनके शतकों के रिकॉर्ड को कौन तोड़ सकता है- उन्होंने तब खुलकर उसी पार्टी में बैठे विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम ला था. विराट कोहली यकीनन वनडे क्रिकेट में शतकों की दौड़ में सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए. कोहली वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके नाम इस फॉर्मेट में 51 शतक हैं. सचिन 49 शतकों के साथ दूसरे और रोहित शर्मा 32 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. विराट का ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटने जैसा रिकॉर्ड नज़र आता है. लेकिन एडिलेड में सीरीज के दूसरे वनडे में भी कोहली फिर 0 पर आउट हुए तो फैंस की चिंताए बढ़ गईं. किंग कोहली अपने 304 वनडे के 18 साल के करियर में पहली बार लगातार दो वनडे में 0,0 पर आउट हुए. इसके साथ ही विराट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी पोडियम पर पहुंचने की रेस लगा दी है.

0 की रेस में ईशांत शर्मा के बराबर

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड ज़हीर ख़ान के नाम है. ज़ाहीर खान 309 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 44 बार 0 पर आउट हुए. जबकि, ईशांत शर्मा 199 मैचों में 40 बार 0 पर आउट हुए. कोहली इस लिस्ट में ईशांत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं.

हैरान करने वाली बात ये भी है कि अपने इंटरनेशनल करियर में किंग कोहली पहली बार एडिलेड पर पर 0 के साथ लौटे. ऑस्ट्रेलिया के मीडियम पेसर जेवियर बार्टलेट ने किंग को आउट कर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया. विराट कोहली 552 मैचों में 40वीं बार 0 पर आउट हुए हैं.

बात अगर वनडे फॉर्मेट में सबसे अधिक डक की करें तो इस शर्मनाक लिस्ट में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर 463 मैचों की 452 पारियों में 20 बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं. जबकि श्रीनाथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. जवागल श्रीनाथ अपने वनडे करियर में 19 बार शून्य पर लौटे हैं. तीसरे स्थान पर कुंबले, युवराज और विराट संयुक्त रूप से हैं. तीनों ही 18-18 बार वनडे में खाता नहीं खोल पाए हैं.

विराट कोहली टॉप-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक मौकों पर शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे अधिक बार डक पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भी टॉप पर पहुंच गए हैं.

कमबैक करेगा घायल शेर

विराट को आंकने का ये कोई पैमाना बेशक ना हो. लेकिन खुद विराट और उनके फ़ैन्स भी इस रिकॉर्ड को शायद ही याद करना चाहें. पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक टीवी चैनल में साफ कर दिया है कि विराट हार कर जाने वालों में से नहीं. उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ़ विराट वापसी करेंगे बल्कि 2027 का वर्ल्ड कप भी हाई नोट पर ख़त्म करेंगे.

