हरिद्वार हाईवे पर BSP नेता पर जानलेवा हमला,अज्ञातों ने जमकर बरसाए लाठी-डंडे

Rudki News: प्रारंभिक जांच में पुलिस को पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका नजर आ रही है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

उत्तराखंड में बीएसपी नेता से मारपीट.
  • उत्तराखंड के रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में बसपा नेता योगेश कुमार पर लाठी-डंडों से हमला किया गया.
  • योगेश कुमार को गंभीर चोटें आई हैं. उनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.
  • पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
उत्तराखंड के रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में हरिद्वार हाईवे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां पर अचानक अचानक अफरा-तफरी मच गई. दरअसल कई अज्ञात युवकों ने रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और बसपा नेता योगेश कुमार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

बीएसपी नेता पर जानलेना हमला

अचानक हुए इस हमले से इलाके में सनसनी फैल गई. इस घटना में योगेश गंभीर रूप से घायल हो गए. उनको स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बीएसपी नेता को हायर सेंटर रेफर कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

पुलिस को आपसी रंजिश का शक

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका नजर आ रही है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

बीच सड़क पर लाठी-डंडों से हमला

सामने आए वीडियो में कुछ लोग लाठी-डंडों  से हमला करते हुए देखे जा सकते हैं. बीच सड़क पर वह एक शख्स को बहुत ही बेरहमी से डंडे से पीट रहे हैं. वह शख्स अपने बचाव में चीख रहा है,  लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुन रहा. पास से गुजर रहे किसी शख्स ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया. बीएसपी नेता को इस हमले में गंभीर चोट लगी है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

