'कोहली ने इस दौर में पूरा दिल नहीं लगाया', मांजरेकर कोहली पर भड़के, टेस्ट से संन्यास पर उठाया सवाल

विराट कोहली ने पिछले साल या कहें कि कुछ महीने पहले टेस्ट से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन मांजरेकर को अब जाकर यह बहुत ही ज्यादा चुभ रहा है, तो इसके पीछे ठोस वजह भी है

पूर्व कप्तान विराट कोहली को टेस्ट से संन्यास लिए काफी महीने हो गए हैं, लेकिन गाहे-बेगाहे उनके इस फॉर्मेट से अलग होने के अलग-अलग पहलुओं को लेकर चर्चा छिड़ ही जाती है. कभी कोहली (Virat Kohli) को टेस्ट में वापसी को लेकर सफाई देनी पड़ती है, तो कभी कुछ हो जाता है. और अब पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने जो. रूट के हाल ही में 41वां शतक जड़ने के बाद इस मुद्दे को फिर से उठा दिया है. हालिया सालों में रिकॉर्ड और आंकड़ों के पहलू से विराट कोहली, जो. रूट , ग्रीम स्मिथ, केन विलियम की तुलना होती थी. और मीडिया इन्हें 'फैब फोर' लिख रहा था. बहरहाल, अब मांजरेकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में कोहली की पसंद को लेकर निराशा जाहिर की है. 

मांजरेकर ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट में जो. रूट ने नई ऊंचाई हासिल की है.और इस पर मेरी सोच विराट की तरफ जाती है. वह टेस्ट से अलग हो चुके हैं. यह देखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संन्यास लेने से पूर्व के पांच साल तक कोहली संघर्ष करते रहे. कोहली ने समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से अपना दिल नहीं लगाया और यही वजह रही कि आ आखिरी पांच साल में उनका औसत 31 का रहा.'

मांजरेकर ने जोर देते हुए कहा, 'यह ठीक है. विराट ने कुछ दिन पहले ही टेस्ट को अलविदा कहा है. टी20 से वहसाल 2024 में ही अलग हो चुके थे. लेकिन उनका वनडे क्रिकेट खेलने का चयन मुझे ज्यादा निराश करता है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि किसी शीर्ष बल्लेबाज के लिए यह सबसे आसान फॉर्मेट है.' मांजरेकर ने यह भी कहा कि क्यों टेस्ट फॉर्मेट अभी भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. 

मांजरेकर बोले, 'वास्तव में जो फॉर्मेट वास्तव में आपकी परीक्षा लेता है, वह टेस्ट क्रिकेट है, जबकि टी20 की चुनौतियां एकदम अलग हैं.' पूर्व बल्लेबाज ने कोहली की फिटनेस और अनुशासन की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि अगर उनकी इच्छा है, तो उनकी वापसी का रास्ता हमेशा खुला हुआ है.

संजय वीडियो में बोले, 'अब जबकि वह बहुत ज्यादा फिट हैं, तो आप महसूस करते हैं कि वह अपनी लड़ाई जारी रख सकते थे. आप फॉर्म में वापसी करना चाहते हैं. अगर उन्हें किसी सीरीज से बाहर भी रखा जाता, तो वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रुख कर सकते थे. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और  भारत में और ज्यादा क्रिकेट खेलकर वापसी कर सकते थे.'

