IND W vs AUS W: यास्तिका, राधा और तनुजा का विस्फोट, रोमांचक मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया

India A Women Beat Australia A Women: भारत 'ए' महिला और ऑस्ट्रेलिया 'ए' महिला टीम के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 15 अगस्त 2025 को ब्रिस्बेन में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम रोमांचक मुकाबले में एक गेंद शेष रहते दो विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. ब्रिस्बेन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली सर्वोच्च स्कोरर रहीं. जिन्होंने 87 गेंद में 104.59 की स्ट्राइक रेट से 91 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए किम गार्थ ने 45 गेंद में 91.11 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 41 रनों का योगदान दिया. जिसके बदौलत मेजबान महिला टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 266 रनों के लक्ष्य को भारतीय महिला टीम ने 49.5 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने 66 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा छठवें एवं आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कप्तान राधा यादव और तनुजा कंवर ने भी फिफ्टी जमाया.

कैप्टन राधा यादव ने 78 गेंद में 60, जबकि तनुजा कंवर ने 57 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया. इन बल्लेबाजों के अलावा प्रेमा रावत ने 33 गेंदों में नाबाद 32 रनों का योगदान दिया और टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटीं.

इन गेंदबाजों का रहा जलवा

भारतीय महिला टीम की तरफ से दूसरे वनडे मुकाबले में मीनू मणि ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा साइमा ठाकोर ने दो, जबकि तीतास साधु, राधा यादव, प्रेमा रावत और तनुजा कंवर के खाते में एक-एक विकेट आए.

विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरे वनडे में जॉर्जिया प्रेस्टविज, एमी एडगर और एला हेवर्ड ने क्रमशः दो-दो विकेट चटकाए. इनके अलावा किम गार्थ की हाथ में एक सफलता आई.

