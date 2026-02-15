भारत-पाक महामुकाबले के बीच सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेड कर रहे KL राहुल? सुनील शेट्टी और अहान का रिएक्शन वायरल

India-Pakistan T20 Match: भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला कुछ देर में शुरू होने वाला है. इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेड मुकाबले के बीच सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. दोनों देशों के फैंस देश-विदेश से कोलंबो पहुंच चुके हैं. लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले इस समय सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस समय केएल राहुल ट्रेडिंग में हैं. आखिर इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं.

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे केएल राहुल

दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल बीते कुछ समय से जबरदस्त फॉर्म में हैं. वनडे सीरीज में उनके बल्ले से जमकर रन निकले. इस समय केएल राहुल भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपने बल्लेबाजी का जौहर बिखेड़ रहे हैं. रविवार को कोलंबो में भारतीय टी-20 टीम पाकिस्तान के सामने खेलने उतरने जा रही है. दूसरी ओर लखनऊ में भारतीय घरेलू क्रिकेट सीरीज रणजी में उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच मैच खेला जा रहा है.

रविवार को उत्तराखंड के खिलाफ राहुल ने जमाया शतक

रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले जा रहे उत्तराखंड और कर्नाटक के मैच में केएल राहुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है. कमाल लाजवाब राहुल के नाम से मशहूर केएल राहुल की इसी पारी के कारण उनकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. जिस कारण केएल राहुल ट्रेडिंग में हैं. उत्तराखंड के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली है.

केएल राहुल ने खेली 141 रनों की बड़ी पारी

केएल राहुल ने 211 गेंदों का सामना करते हुए 141 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के भी लगाए. केएल राहुल ने कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल के साथ शानदार साझेदारी की. देवदत्त पडिक्कल ने भी शानदार शतक जमाया है. खबर लिखे जाने तक कर्नाटक की टीम 77 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 302 रन बना चुकी है.

सुनील शेट्टी और अहान का रिएक्शन वायरल

इस मैच में केएल राहुल के शतक के बाद उनके ससुर और बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और साले अहान शेट्टी ने स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई. सुनील शेट्टी और अहान का यह रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मालूम हो कि केएल राहुल ने पिछले मैच में भी शतकीय पारी खेली थी.



