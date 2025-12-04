IND vs SA: 'ना खिलाड़ी ना ओस', दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार से निराश कप्तान केएल राहुल ने इसे बताई बड़ी वजह

KL Rahul on Lose 2nd ODI vs South Africa: भारत के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उनकी टीम को खास मौकों पर और तेज़ खेलने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें लगता है कि मंगलवार को यहां दूसरे ODI में साउथ अफ्रीका से घरेलू टीम की चार विकेट से हार में टॉस का अहम रोल था. पहले बैटिंग करने के लिए बुलाए जाने पर, भारत ने विराट कोहली (93 गेंदों पर 102 रन), जो उनका 53वां ODI शतक था, और रुतुराज गायकवाड़ (83 गेंदों पर 105 रन), जिन्होंने इस फॉर्मेट में अपना पहला शतक बनाया, की सेंचुरी की मदद से पांच विकेट पर 358 रन का बड़ा स्कोर बनाया.

हालांकि, साउथ अफ्रीका ने शानदार तरीके से टारगेट हासिल किया, और एडेन मार्करम (110) की शानदार सेंचुरी और मैथ्यू ब्रीट्ज़के (68) और डेवाल्ड ब्रेविस (54) की फिफ्टी की मदद से 49.2 ओवर में छह विकेट पर 362 रन बनाकर मैच जीत लिया.

सीरीज़ में लगातार दूसरे गेम में टॉस हारने के बाद राहुल ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, "यह सच में (समझने में मुश्किल नहीं है) यह देखते हुए कि कितनी ओस है और दूसरी इनिंग में बॉलिंग करना कितना मुश्किल है."

"मुझे लगा कि हमने पिछले गेम में अच्छा किया. आज अंपायरों ने बॉल बदलने में अच्छा किया. टॉस का बड़ा रोल होता है इसलिए मैं खुद को कोस रहा हूँ (हंसते हुए)." राहुल ने माना कि कुछ एरिया ऐसे थे जहां इंडिया बेहतर कर सकता था. उन्होंने कहा, "बल्ले से, मुझे पता है कि 350 अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले गेम के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही थी कि हम गीली बॉल से बॉलर्स को राहत देने के लिए एक्स्ट्रा 20-25 रन कैसे बना सकते हैं."

इंडिया के कप्तान ने कोहली और गायकवाड़ की टॉप-ऑर्डर में शानदार परफॉर्मेंस की भी तारीफ की. "रुतु को और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, उसे देखना बहुत अच्छा लगा. विराट, हमने उन्हें 55 बार, या 53 बार ऐसा करते देखा है. वह बस अपना काम करते रहते हैं. रुतु को बैटिंग करते देखना बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने फिफ्टी बनाने के बाद टेम्पो पकड़ा."