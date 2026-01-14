विज्ञापन
केएल राहुल का धमाका, राजकोट में शतक जड़ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में बनाई जगह

KL Rahul, India vs New Zealand, 2nd ODI 2026: केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के अलावा भारत की जमीन पर शतक जड़ने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

KL Rahul
  • केएल राहुल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में शतक जड़ा
  • राहुल ने भारतीय टीम के शुरुआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी की
  • यह केएल राहुल का वनडे करियर का आठवां शतक है जो उन्होंने इस मैच में पूरा किया
KL Rahul, India vs New Zealand, 2nd ODI 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दो मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (14 जनवरी) राजकोट में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने विकट परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. एक समय भारतीय टीम राजकोट में जल्दी-जल्दी अपने तीन विकेट गंवाकर मैदान में संघर्ष कर रही थी. ऐसे में मैदान में आए राहुल ने ना केवल भारतीय पारी को संवारा, बल्कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का आठवां शतक भी जड़ा. यही नहीं उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह न्यूजीलैंड के अलावा भारतीय जमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि केवल राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज थी. अब वह भी खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 

राहुल ने राजकोट में खेली 112 रनों की नाबाद शतकीय पारी

मैच के दौरान राहुल बेहद जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 92 गेंदों का सामना किया. इस बीच 121.73 की स्ट्राइक रेट से वह नाबाद 112 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 11 चौके और एक खूबसूरत छक्का देखने को मिला. राहुल ने अपने वनडे करियर का आठवां शतक 87 गेंदों में पुरा किया.

केएल राहुल का वनडे करियर

केएल राहुल ने 2016 से खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से कुल 93 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 85 पारियों में 51.67 की औसत से 3359 रन निकले हैं. राहुल के नाम वनडे फॉर्मेट में आठ शतक और 20 अर्धशतक दर्ज है. 112 रनों की खेली गई नाबाद शतकीय पारी उनके वनडे करियर की एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

