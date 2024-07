केएल राहुल की कप्तानी जानी तय! IPL 2025 में इन 3 स्टार में से बनेगा LSG का अगला कप्तान

These 3 Players Can Become New Captain of LSG: आईपीएल 2025 के आगाज में अभी काफी समय शेष बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. एलएसजी के दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है. उनकी माने तो आगामी सीजन में लखनऊ का कप्तान बदल सकता है. 41 वर्षीय दिग्गज स्पिनर से पूछा गया कि क्या आईपीएल 2025 के लिए टीम राहुल को बतौर कप्तान रिटेन करने वाली है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह भारतीय टीम में हैं या नहीं हैं. टी20 क्रिकेट में एक सही मेंटलिटी वाले शख्स को कप्तान होना चाहिए. मिश्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि टीम में शिरकत करने वाले किसी शख्स को ही कप्तान बनना चाहिए. उन्हें उम्मीद है कि आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी एक बेहतर कप्तान की तलाश करेगी.

अमित मिश्रा के इस बयान से साफ हो गया है कि फ्रेंचाइजी कहीं न कहीं अगले सीजन में एक नए कप्तान की तलाश कर रही है. ऐसे में बात करें आईपीएल 2025 में एलएसजी का अगला कप्तान कौन बन सकता है, तो ये 3 नाम सबसे आगे नजर आ रहे हैं.

निकोलस पूरन

खास लिस्ट में सबसे पहला नाम कैरेबियन विस्फोटक खिलाड़ी निकोलस पूरन का आता है. पूरन का बल्ला पिछले सीजन में जमकर चला था. इसके अलावा उनके पास वेस्टइंडीज की अगुवाई करने का अनुभव भी है. फ्रेंचाइजी भी 29 वर्षीय क्रिकेटर पर खूब भरोसा करती है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी सीजन में लखनऊ की कमान उनके हाथों में आ सकती है.

क्रुणाल पंड्या

केएल राहुल की गैरमौजूदगी में क्रुणाल पंड्या को अक्सर एलएसजी की अगुवाई करते हुए देखा जाता है. ऐसे में फ्रेंचाइजी अगले सीजन में उन्हीं कप्तानी का बागडौर दे सकती है. क्रुणाल के पास घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक कप्तानी करने का अनुभव है. इसके अलावा वह टीम के लिए बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी का भी ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं.

क्विंटन डी कॉक

खास लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम अफ्रीकी स्टार क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक का आता है. डी कॉक पिछले 3 सीजन से फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं. उनके पास भी अफ्रीकी टीम की अगुवाई करने का हुनर है. ऐसे में अगर फ्रेंचाइजी उन्हें रिटेन करते हुए टीम की कमान दे दे तो हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी. डी कॉक कप्तानी के साथ-साथ उम्दा सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपिंग का भी ऑप्शन टीम को उपलब्ध कराते हैं.

