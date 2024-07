''जब आपकी आंखें नम होती हैं तो मेरी भी आंखें नम होती हैं'', किसके लिए निकला गौतम गंभीर का दर्द? VIDEO

Gautam Gambhir Shares Emotional Tribute Video for KKR Fans: सभी कयासों के दौर समाप्त हो चुके हैं. 9 जुलाई को बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी का ऐलान किया. ये कोई और नहीं, उन्हीं के पूर्व साथी क्रिकेटर गौतम गंभीर हैं. टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने से पूर्व गौतम गंभीर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाईट राइडर्स के मेंटर थे. गंभीर की अगुवाई में केकेआर की टीम आईपीएल 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. इससे पहले जब वह लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे तब एलएसजी की टीम ने दोनों सीजन टॉप 4 में रहते हुए अपना सफर समाप्त किया था. उनके इन्हीं सफलताओं को देखते हुए कहीं न कहीं बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय टीम का अगला मुख्य कोच बनाया है.

अब जब गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच बन गए हैं तो उन्होंने केकेआर के प्रशंसकों को एक इमोशनल वीडियो साझा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है. वीडियो के बैकग्राउंड में गंभीर को बोलते हुए सुना जा सकता है, ''जब आप मुस्कुराते हो तो मैं मुस्कुराता हूं. जब आपकी आंखें नम होती हैं तो मेरी भी आंखें नम होती हैं. जब आप हारते हो तो मैं भी हारता हूं. जब आप सपने देखते हो तो मैं भी देखता हूं. जब आप कुछ हासिल करते हो तो मैं भी हासिल करता हूं. मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं और आपका हो जाता हूं. मैं आप सबके बीच में से ही एक हूं. मैं आपके संघर्षों को अच्छी तरह से जानता हूं. मुझे पता है कहां दर्द होता है.''

Come Kolkata, let's create some new legacies @KKRiders @iamsrk @indiancricketteam



Dedicated to Kolkata and KKR fans…



Special thanks to Cricket Association of Bengal @cabcricket @kkriders



Directed by:

@pankyyyyyyyyyyyy



DOP: @Rhitambhattacharya



Written by:

Dinesh Chopra… pic.twitter.com/vMcUjalOLj