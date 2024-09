Yashasvi Jaiswal: खलील अहमद ने नहीं जमने दिया यशस्वी का पांव, जायसवाल का दलीप ट्रॉफी में खराब आगाज

Khaleel Ahmed dismissed Yashasvi Jaiswal: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. देश की प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के 61वें सीजन का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंडिया 'ए' और इंडिया 'बी' के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा है. पहले मुकाबले में इंडिया 'ए' के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतने में कामयाब रहे. हालांकि, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के बजाय गेंदबाजी का फैसला लिया है. गिल का निर्णय शुरुआती ओवरों में सही भी नजर आ रहा है. टीम ने विपक्षी टीम की सलामी जोड़ी को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है. इंडिया 'बी' का स्कोर लंच तक 30 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 65 रन है. मुशीर खान (06) और सरफराज खान (09) क्रीज पर जमे हुए हैं.

टीम इंडिया को आगामी कुछ महीनों में कई बड़े देशों का सामना करना है. ऐसे में सबकी नजर स्टार बल्लेबाजों पर टिकी हुई है. यशस्वी जायसवाल से लोगों को काफी उम्मीदें थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए हैं. इंडिया 'बी' के लिए वह पारी का आगाज करने कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (13) के साथ आए. यहां उन्होंने अच्छी शुरुआत भी की, लेकिन इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. टीम के लिए उन्होंने इंडिया 'ए' के खिलाफ कुल 59 गेंदों का सामना किया. इस बीच 50.84 की स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके निकले.

