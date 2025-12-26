विज्ञापन
VIDEO: खलील अहमद की करिश्माई गेंद, पोज मारता रहा बल्लेबाज और उड़ गया विकेट, CSK भी हैरत में

टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज खलील अहमद की एक करिश्माई गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस गेंद पर बल्लेबाज पोज मारता रह जाता है और विकेट उड़ जाता है.

VIDEO: खलील अहमद की करिश्माई गेंद, पोज मारता रहा बल्लेबाज और उड़ गया विकेट, CSK भी हैरत में
खलील अहमद की करिश्माई गेंद पर क्लीन बोल्ड हुआ झारखंड का सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष सिंह.
  • विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ खलील अहमद ने करिश्माई गेंद पर विकेट चटकाकर सुर्खियां बटोरीं.
  • झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 301 रन बनाए और राजस्थान 302 रनों का पीछा कर रही है.
  • खलील अहमद ने झारखंड के सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष सिंह को मात्र चार रन पर क्लीन बोल्ड किया.
अहमदाबाद:

Khaleel Ahmed bowling video: शानदार बॉल और उड़ गया विकेट, खड़े-खेड़ पोज मारता रह गया बल्लेबाज... सोशल मीडिया पर टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज खलील अहमद के एक करिश्माई गेंद का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी में खेले जा रहे मैच का है. जिसमें राजस्थान की ओर से खेलते हुए खलील अहमद ने अपने कोट के पहले ही ओवर में इस करिश्माई गेंद पर विकेट चटकाकर सुर्खियां बटोर ली. 

विजय हजारे में झारखंड और राजस्थान के मैच का मामला

दरअसल शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी राजस्थान की टक्कर झारखंड से हो रही है. अहमदाबाद में खेले जा रहे इस मैच में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी की. झारखंड ने 50 ओवर में 301 रन बनाए. अब राजस्थान 302 रनों का पीछा कर रही है. इस मैच में झारखंड की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन ने शानदार शतक जमाया. 

झारखंड के सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष क्लीन बोल्ड

लेकिन झारखंड के दूसरे सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष सिंह खलील की करिश्माई गेंद पर मात्र 4 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए. उत्कर्ष सिंह को आउट करने वाली खलील की करिश्माई गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खलील की इस गेंद को देख चेन्नई सुपर किंग्स भी हैरत में रह गई. 

खलील की बॉलिंग का वायरल वीडियो

खलील ने चटकाए 4 विकेट

खलील आईपीएल में सीएसके की ओर से खेलते हैं. सीएसके ने खलील के करिश्माई गेंद को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. झारखंड के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में खलील अहमद ने 10 ओवर में 49 रन देकर 4 विकेट चटकाए. खलील ने उत्कर्ष के अलावा शतक मारने वाले शिखर मोहन, अनुकूल रॉय और राजन दीप को आउट किया. 

