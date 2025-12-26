VHT 2025: कोहली, पंत, राणा भी खा गए धोखा, जानिए कौन है ये भारत का नया 'मिस्ट्री' जायसवाल

- विजय हजारे ट्रॉफी में आज विराट कोहली 77 रनों की शानदार पारी के बाद मिस्ट्री गेंदबाज विशाल की गेंद पर आउट हुए.
- दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत, नीतिश राणा और अर्पित राणा भी विशाल की गेंदबाजी के सामने अपना विकेट गंवा बैठे.
- विशाल बी जायसवाल ने 10 ओवर में 42 रन देकर चार महत्वपूर्ण विकेट लिए और एक भी वाइड या नो बॉल नहीं फेंकी.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है. कोहली का क्लास, उनकी टेक्निक और मौजूदा फॉर्म उन्हें खतरनाक बल्लेबाज बनाती है. लेकिन शुक्रवार को विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2025-26) में 77 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद एक अनजान गेंदबाज की मिस्ट्री गेंद पर गच्चा खाकर अपना विकेट गंवा बैठे. केवल कोहली ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके और IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भी इसी गेंदबाज के शिकार बने. पंत इस मैच में अच्छे लय में दिख रहे थे. लेकिन फिर से एक बेहतरीन गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे.
10 ओवर में 42 रन खर्च कर झटके 4 अहम विकेट
कोहली और पंत के साथ-साथ दिल्ली के दो और अच्छे बल्लेबाज नीतिश राणा और अर्पित राणा भी इसी मिस्ट्री बॉलर के शिकार बने. गुजरात के इस मिस्ट्री गेंदबाज ने 10 ओवर में 42 रन देते हुए दिल्ली के चार महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहा. खास बात यह रही कि पूरे 10 ओवर में इस बॉलर ने एक भी वाइड या नो बॉल नहीं फेंकी.
कोहली, पंत, नीतिश और अर्पित राणा को किया आउट
विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को बेंगलुरु में खेले जा रहे दिल्ली और गुजरात के इस मैच में किंग कोहली, ऋषभ पंत, नीतिश राणा और अर्पित राणा का विकेट चटकाने के बाद विशाल बी जायसवाल (Vishal B Jayswal) सुर्खियों में आ गए हैं. लोग विशाल की बॉलिंग की चर्चा कर रहे हैं. सोशल मीडिया विशाल को भारत का नया मिस्ट्री बॉलर करार दे रहा है.
आइए जानते हैं भारत के इस मिस्ट्री बॉलर के बारे में
विशाल बी जायसवाल गुजरात के क्रिकेटर हैं. 1998 में जन्मे 27 वर्षीय विशाल जायसवाल की गिनती बेहतरीन ऑलराउंडर में होती है. आज विशाल की चर्चा उनकी बॉलिंग को लेकर हो रही है. लेकिन वो पहले बल्ले से भी धमाल मचा चुके हैं. विशाल ने अभी तक फर्स्ट क्लास में 11 मैच खेले हैं. जिसकी 17 पारियों में उनके बल्ले से 370 रन निकल चुके हैं. जिसमें एक शतक और एक फिफ्टी भी है.
वही लिस्ट-ए में विशाल जायसवाल ने 12 मैचों की 8 पारियों में 111 रन बनाए हैं. जिसमें एक मैच में उन्होंने 65 रनों की पारी भी खेली है. बात टी-20 की करें तो विशाल ने 16 टी-20 मैचों की 12 पारियों में 126 रन बनाए हैं.
हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, बुमराह के साथ की तस्वीरें
अब बात विशाल की गेंदबाजी की. विशाल फर्स्ट क्लास में अभी तक 40 विकेट चटका चुके हैं. वहीं लिस्ट ए में 5 तो टी-20 में 15 विकेट चटका चुके हैं. विशाल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह जैसे कई बड़े प्लेयरों के साथ तस्वीर हैं. विशाल की आज की गेंदबाजी उन्हें सुर्खियों में ला चुकी हैं.
