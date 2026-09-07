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12 साल बाद फिर दिखेगा पीटरसन का जलवा, इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के लिए बनाया 'गुरु'

केविन पीटरसन को अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिये इंग्लैंड की सफेद गेंद की टीमों का विशेषज्ञ मेंटोर बनाया गया है.

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12 साल बाद फिर दिखेगा पीटरसन का जलवा, इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के लिए बनाया 'गुरु'
केविन पीटरसन

पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिये इंग्लैंड की सफेद गेंद की टीमों का विशेषज्ञ मेंटोर बनाया गया है. पीटरसन इस महीने के आखिर में श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे शृंखला में मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ जुड़ेंगे. कोचिंग स्टाफ में मार्कस ट्रेसकोथिक , टिम साउदी, जीतन पटेल और सारा टेलर भी हैं. 

वह इस साल आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के सफेद गेंद के दौरों पर भी टीम के साथ होंगे. इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू शृंखलाओं और विश्व कप में टीम के साथ रहेंगे. 

पीटरसन ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी बयान में कहा, 'मुझे गर्व है कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप में टीम की मदद करने के लिये कहा गया है. इंग्लैंड की जर्सी 2014 के बाद पहली बार फिर पहनना मेरे लिये गर्व का पल होगा.'

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