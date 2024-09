IND vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से पहले रोहित और विराट को लेकर कपिल देव के बयान ने मचाई खलबली

Kapil Dev on Rohit Sharma and Virat Kohli: बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मुकाबला जीतकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1 0 की बढ़त ले चूका हैं और टीम को अब कानपुर में 27 सितंबर से दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलना है लेकिन इन सबके बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma vs BAN) और विराट कोहली (Virat Kohli vs BAN) पहले टेस्ट में बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए और दोनों ही परियो में एक जैसा हाल ही देखने को मिला, इस बीच टीम इंडिया के दिग्गज कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया के मौजूदा दो दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर अपनी राय सामने रखी है.

कपिल देव (Kapil Dev on Rohit Sharma and Virat Kohli) ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा की एक समय तक ही फिटनेस आपका साथ देती है और आप परफॉर्म करते है, कपिल देव ने आगे कहा की एक क्रिकेटर के लिए सही समय 26 से 34 साल के बीच होता है और इस दौरान खिलाड़ी अपने फिटनेस को लेकर सजग भी रहते हैं, विराट और रोहित को लेकर बात करते हुए कपिल देव ने कहा की वो दोनों इस उम्र को पार कर चुके हैं और उनके लिए हर फॉर्मेट में खेल में बने रहने के लिए फिटनेस, अनुशासन और वर्क लोड मैनेजमेंट सबसे जरूरी होगी.