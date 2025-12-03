NZ vs WI, 1st Test: केन विलियमसन ने रचा इतिहास, टेस्ट में तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड

New Zealand vs West Indies, 1st Test: न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टेस्ट में इतिहास रच दिया है. हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में केन विलियमसन 102 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए. भले ही विलियमसन अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए लेकिन उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. विलियमसन ने अर्धशतकीय पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया. विलियमसन अब टेस्ट क्रिकेट में पहली 187 टेस्ट पारियों के बाद सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में सचिन से आगे निकल गए हैं.

केन विलियमसम ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

केन विलियमसन के नाम 187 टेस्ट पारियों के बात कुल 71, 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन ने अपने टेस्ट करियर में पहली 187 पारियों के बाद कुल 70 बार 50+ स्कोर करने में सफल रहे थे. इस मामले में पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ और जैक कैलिस हैं जिनके नाम पहली 187 टेस्ट पारियों में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. स्मिथ और कैलिस के नाम 72 50+ स्कोर पहली 187 टेस्ट पारियों तक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

पहली 187 टेस्ट पारियों में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

72: स्टीव स्मिथ

72: जैक्स कैलिस

71: केन विलियमसन

71: राहुल द्रविड़

71: रिकी पोंटिंग

70: सचिन तेंदुलकर

वहीं, टेस्ट मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 70.3 ओवर में 231 रन बनाए. कीवी टीम की ओर से विलियमसन ने 102 गेंद पर 52 रन बनाए तो वहीं, माइकल ब्रेसवेल ने 47 रन की पारी खेली. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है. शाई होप ने शानदार 56 रन की पारी खेली है तो वहीं, क्रींज पर इस समयॉ टैगेनारिन चंद्रपॉल बल्लेबाजी कर रहे हैं.