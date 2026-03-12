देश में 43 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 11,682 एमबीबीएस, 8,967 PG सीटों को दी गई मंजूरी

एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए देशभर में कुल 43 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में ये जानकारी दी. एक लिखित जवाब में अनुप्रिया पटेल ने कहा सरकार ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए 11,682 MBBS सीटों और 8,967 पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटों को भी मंज़ूरी दी है. PG सीटों की गिनती में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) और दूसरे इंस्टीट्यूट ऑफ़ नेशनल इंपॉर्टेंस (INIs) जैसे इंस्टीट्यूशन की सीटें शामिल हैं.

"11,682 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी"

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) हर साल मेडिकल कॉलेजों और इंस्टीट्यूशन से नए मेडिकल कॉलेज बनाने या अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट सीटें बढ़ाने की परमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाता है. एप्लीकेशन मिलने के बाद, कमीशन लेटर ऑफ़ परमिशन (LoP) या लेटर ऑफ़ डिसअप्रूवल (LoD) जारी करने से पहले स्क्रूटनी और असेसमेंट करता है. अप्रूवल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार दिए जाते हैं, जिसमें मेडिकल इंस्टीट्यूशन्स की स्थापना, असेसमेंट और रेटिंग रेगुलेशन, 2023, अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स (UGMSR), 2023, और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स (PGMSR), 2023 शामिल हैं, साथ ही NMC द्वारा समय-समय पर जारी की गई दूसरी लागू गाइडलाइंस भी शामिल हैं.

एनएमसी से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इसी शैक्षणिक वर्ष के लिए देश भर में 11,682 एमबीबीएस सीटों और 8,967 परास्नातक सीटों को मंज़ूरी दी है.

पिछड़े इलाकों में मेडिकल कॉलेजों के विस्तार की योजना

पटेल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल के साथ नए मेडिकल कॉलेज बनाने' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है. इसमें उन इलाकों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए कोष केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है.