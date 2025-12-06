NZ vs WI: NZ vs WI: टेस्ट इतिहास के 4 सबसे बड़े रन चेज़, वेस्टइंडीज टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूकी

Highest Successful Run Chases in Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम इतिहास रचने चूक गई है. न्यूजीलैड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुआ है. करीब है. वेस्टइंडीज को न्यूजीलैंड ने 531 रनों का टारगेट दिया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 457 रन का स्कोर खड़ा किया. अगर वेस्टइंडीज की टीम 531 रन के टारगेट को हासिल करने में सफल रहती तो टेस्ट में सबसे बड़ा टारगेट को चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेती. बता दें कि टेस्ट में अभी तक 500 रन के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं किया गया है. यदि वेस्टइंडीज ऐसा करने में सफल होता तो टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदल जाता.

टेस्ट में चौथी पारी का सबसे ज़्यादा स्कोर

654/5 - इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 v साउथ अफ्रीका डरबन में, 1939

457/6 - वेस्टइंडीज v न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में, 2025*

451/10 - जीलैंड v इंग्लैंड 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 क्राइस्टचर्च में, 2002

450/7 - साउथ अफ्रीका v भारत जो'बर्ग में, 2013

450/10 - पाकिस्तान v ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, 2016

टेस्ट क्रिकेट में चेज हुए सबसे बड़े टॉप-4 टारगेट

418 रन, वेस्टइंडीज vs ऑस्ट्रेलिया (2003)

इस समय टेस्ट क्रिकेट में चेज हुए सबसे बड़ा टारगेट 418 रन है , वेस्टइंडीज ने ही साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 418 रन का टारगेट चेज किया था. वेस्टइंडीज ने यह टेस्ट मैच तीन विकेट से जीत लिया था.

414 रन, साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया (2008)

साल 2008 में साउथ अफ्रीका ने वाका ग्राउंड पर 414 रन के टारगेट को हासिल किया था. साउथ अफ्रीका यह मैच 6 विकेट से जीतने में सफल रही थी.

404 रन, ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (1948)

हेडिंग्ले, में साल 1948 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 404 रन के टारगेट को हासिल किया था. ऑस्ट्रेलिया यह टेस्ट मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रही थी.

403 रन, भारत vs वेस्टइंडीज (1976)

साल 1976 में भारत ने क्वींस पार्क ओवल के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 403 रन के टारगेट को हासिल किया था. भारतीय टीम यह मैच 6 विकेट से जीतने में सफल रही थी.

