जिसने भारत को पहले मैच में डराया, वही चोट के कारण दूसरे वनडे से हुआ बाहर

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है. टीम के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने मंगलवार को बताया कि तिरुवनंतपुरम में सीरीज के पहले मैच में शतक लगाने के दौरान ग्रीव्स को काफ इंजरी (पिंडली में चोट) हो गई थी. जस्टिन ग्रीव्स ने भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के पहले मैच में 101 रन की पारी खेली थी, लेकिन टीम 296 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकी और भारत ने 8 विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया.

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा, 'जस्टिन ग्रीव्स काफ इंजरी के कारण भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं. ग्रीव्स को सीरीज के पहले मैच में बल्लेबाजी के दौरान यह चोट लगी थी.'

ग्रीव्स की चोट मेहमान टीम के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है, क्योंकि ग्रीव्स ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभारते हुए जॉन कैंपबेल के साथ 19 ओवरों में 135 रन जुटाए थे. इस जोड़ी को तोड़ने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में वापसी की थी.

ग्रीव्स के अलावा, जॉन कैंपबेल ने 62 रन, जबकि आमिर जंगू ने नाबाद 58 रन बनाकर वेस्टइंडीज को 295/7 के स्कोर तक पहुंचाया. इस पारी के दौरान कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट चटकाए.

इसके जवाब में भारत ने 41.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की. रोहित 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 151 रन जोड़कर टीम को 225 के स्कोर तक पहुंचा दिया. गिल 14 बाउंड्री के साथ 110 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ (13) के साथ 75 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को आसान जीत दिलाई.

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