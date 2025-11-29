विज्ञापन
IND vs SA: अफ्रीका के खिलाफ चुने गए इन 3 भारतीय खिलाड़ियों के फिटनेस की पूरी दुनिया है दीवानी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें अफ्रीका के खिलाफ चुने गए 15 सदस्यीय टीम के सबसे 3 फिट खिलाड़ियों के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

IND vs SA: अफ्रीका के खिलाफ चुने गए इन 3 भारतीय खिलाड़ियों के फिटनेस की पूरी दुनिया है दीवानी
भारतीय टीम
  • भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल के वर्षों में फिटनेस को प्राथमिकता देकर अपनी फील्डिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है
  • दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है
  • विराट कोहली को टीम में फिटनेस कल्चर सुधारने का श्रेय प्राप्त है और वे सबसे फिट खिलाड़ियों में गिने जाते हैं
हाल के वर्षों में खिलाड़ी फिटनेस के प्रति काफी जागरूक हुए हैं. इसका असर इनके खेल पर भी दिख रहा है. एक समय था जब भारतीय टीम की फील्डिंग दोयम दर्जे की मानी जाती थी. मगर हाल के वर्षों में खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण से हर किसी का दिल जीता है, जो उनके फिटनेस का ही कमाल है. भारतीय टीम को कल (29 नवंबर 2025) से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना है. आगामी सीरीज के लिए भारतीय खिलाड़ी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय खिलाड़ी हाल के वर्षों में जैसी चुस्ती फुर्ती मैदान में दिखाई है. वैसा ही कुछ नजारा पेश करेंगे. प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें अफ्रीका के खिलाफ चुने गए 15 सदस्यीय टीम के सबसे 3 फिट खिलाड़ी के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

विराट कोहली

क्रिकेटरों के फिटनेस की बात हो और विराट कोहली का नाम ना लिया जाए. यह हो ही नहीं सकता है. 'किंग' कोहली मौजूदा समय के सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक हैं. उन्हें व्यापक रूप से टीम में फिटनेस कल्चर को बेहतर बनाने का श्रेय दिया जाता है. आगामी सीरीज में भी वह देश के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक के रूप में उतरेंगे.

रवींद्र जडेजा

कोहली के बाद किसी खिलाड़ी ने अपनी फिटनेस से लोगों का ध्यान खिंचा है तो वह रवींद्र जडेजा ही हैं. जडेजा की कद काठी नैसर्गिक रूप से एथलीटों वाली है. उनकी बेजोड़ फील्डिंग की पूरी दुनिया दीवानी है. जडेजा के तीनों प्रारूपों में निरंतर प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली ने उन्हें सबसे फिट क्रिकेटर करार दिया था.

ऋषभ पंत

ऋषभ पंत की फिटनेस के भी लोग कायल हैं. उन्होंने मैदान में लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी कई बार बैक फ्लिप लगाते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ फिटनेस का उदाहरण दिया है. मैदान में एक समय के बाद जहां खिलाड़ी थक जाते हैं. वहां पंत को जोश में दूसरे खिलाड़ियों का अक्सर हौसला अफजाई करते हुए पाया जाता है. 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल.

