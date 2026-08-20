WTC 2025-27 में जोश टंग 50 विकेट लेने वाले पहले बॉलर, सिराज से आगे स्टार्क, टॉप-5 गेंदबाजों में कौन-कौन?

Most wickets in WTC 2025-27: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में 50 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने लीड्स के हेडिंग्ले में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम के लिए एक पारी में 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. टंग ने सिर्फ 10 मैचों में यह मुकाम हासिल किया और वह मौजूदा WTC सीजन में 50 विकेट लेने वाले अकेले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साइकल में अब तक तीन बार एक पारी में पांच विकेट लिए हैं और 2025 की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड के सबसे असरदार गेंदबाज भी बने थे. टंग 2025-27 WTC में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में सबसे आगे हैं. ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क 9 मैचों में 48 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि भारत के मोहम्मद सिराज 10 मैचों में 41 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. (ENG vs PAK Scorecard)

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

50 विकेट - जोश टंग 48 विकेट - मिशेल स्टार्क 41 विकेट - मोहम्मद सिराज 39 विकेट - बेन स्टोक्स 35 विकेट - शामार जोसेफ

जोश टंग ने रचा इतिहास

वहीं, टंग WTC के एक ही एडिशन में 50 विकेट लेने वाले छठे इंग्लिश बॉलर हैं. इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने सबसे पहले यह मुकाम हासिल किया था, उन्होंने 2019-21 साइकल में 17 मैचों में 69 विकेट लिए थे, जो इंग्लिश बॉलर्स के लिए एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड है.

जेम्स एंडरसन ने 2021-23 WTC के दौरान इंग्लैंड के लिए 58 विकेट लिए थे, जबकि उसी साइकल में ओली रॉबिन्सन ने 53 विकेट लिए थे. इसके बाद 2023-25 ​​एडिशन में गस एटकिंसन ने 11 मैचों में 52 विकेट लिए और क्रिस वोक्स ने 12 मैचों में 51 बल्लेबाजों को आउट किया. 10 मैचों में 50 विकेट के साथ टंग का नाम भी इन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गया है, और 2025-27 साइकल में अभी भी उनके पास अपने विकेटों की संख्या बढ़ाने के लिए कई मैच बाकी हैं.

टंग WTC में बॉलिंग के कौन से बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं?

एक ही WTC सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड नाथन लियोन के नाम है. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने 2021-23 साइकल के दौरान 20 मैचों में 88 बल्लेबाजों को आउट करने में सफलता हासिल की थी. यह किसी भी बॉलर की ओर से एक WTC सीजन में लिए गए सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड है. खासकर तेज गेंदबाजों की बात करें तो, पैट कमिंस ने 2023-25 ​​WTC में ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 मैचों में 80 विकेट लेकर एक बेंचमार्क सेट करने का कमाल किया था. ये दोनों रिकॉर्ड टंग के मौजूदा 50 विकेट के आंकड़े से काफी आगे हैं, लेकिन 2025-27 साइकल अभी चल रहा है, इसलिए उनके पास इन आंकड़ों के करीब पहुंचने का मौका होगा.

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