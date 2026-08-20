IND vs SL: श्रीलंका में क्यों भारत के स्पिनर बन जाते हैं हीरो? कुंबले-अश्विन के बाद मानव सुथार ने रचा इतिहास

Manav Suthar creates history: भारतीय क्रिकेट टीम ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत के सबसे बड़े नायकों में युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में छह विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. गाले की स्पिन मददगार पिच पर सुथार (manav suthar) का प्रदर्शन देखकर भारतीय फैंस को उन दिग्गज स्पिनरों की याद आ गई, जिन्होंने वर्षों तक श्रीलंका में अपनी फिरकी का जादू बिखेरा था.

श्रीलंका में भारतीय स्पिनरों का पुराना दबदबा

श्रीलंका की धरती पर भारतीय स्पिनरों का दबदबा लंबे समय से देखने को मिला है. स्पिन के अनुकूल हालात में आर अश्विन सबसे सफल भारतीय स्पिनरों में शामिल रहे हैं. उन्होंने श्रीलंका में खेले 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 38 विकेट चटकाए और कई मौकों पर अपने दम पर मैच का रुख बदल दिया. उनके बाद हरभजन सिंह का नाम आता है, जिन्होंने 9 टेस्ट मैचों में 26 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. वहीं अनिल कुंबले ने भी श्रीलंकाई पिचों पर लगातार प्रभाव छोड़ा और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुल 74 विकेट लेकर खुद को भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल किया.

यही वजह है कि गाले में मानव सुथार की शानदार गेंदबाजी को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस को अश्विन, हरभजन और कुंबले जैसे दिग्गज स्पिनरों की याद आना स्वाभाविक है. इन दिग्गजों ने वर्षों तक मुरलीधरन के देश में अपनी फिरकी का जादू बिखेरा और भारतीय टीम की कई यादगार जीतों की नींव रखी.

श्रीलंका की टेस्ट पिचों में क्या खास?

श्रीलंका की कई टेस्ट पिचों में मिट्टी का प्रतिशत ज्यादा होता है. मैच बढ़ने के साथ सतह सूखती जाती है, जिससे गेंद को पकड़ (grip) मिलती है और स्पिन बढ़ जाता है.

दरारें खुलने लगती हैं

तीसरे, चौथे और पांचवें दिन पिच पर दरारें उभर आती हैं. जब गेंद इन दरारों पर पड़ती है तो कभी ज्यादा टर्न करती है, कभी नीची रहती है और कभी अतिरिक्त उछाल लेती है. इससे स्पिनरों का असर बढ़ जाता है.

भारतीय स्पिनरों की समान परिस्थितियों में तैयार होना

भारत के स्पिनर, जैसे रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव या दूसरे घरेलू स्पिनर, बचपन से ही धीमी और टर्न लेने वाली पिचों पर खेलते-बॉलिंग करते हैं. इसलिए श्रीलंका की परिस्थितियां उनके लिए पूरी तरह नई नहीं होतीं. यह उनकी लाइन-लेंथ और वैरिएशन को और प्रभावी बना देती है

ऐसे मिली भारत को बड़ी जीत

श्रीलंका को चौथी पारी में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन उसकी शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 47 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे और यहीं से मुकाबला भारत के पक्ष में झुक गया. कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने 59 रन और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा ने 84 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन वे हार को टाल नहीं सके. पूरी श्रीलंकाई टीम 77.4 ओवर में 206 रन पर सिमट गई.

मानव सुथार दूसरी पारी के सबसे बड़े हीरो रहे. उन्होंने 23.4 ओवर में 55 रन देकर छह विकेट झटके. उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली.

पहली पारी में भारत ने बनाई थी मजबूत नींव

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे. इस दौरान देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रन की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुरेल ने 51 रन का योगदान दिया.

जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई. सोनल दिनुशा ने शतक जमाया, जबकि निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए. इसके बावजूद टीम 178 रन से पीछे रह गई. भारत की दूसरी पारी 193 रन पर खत्म हुई, जिसमें ऋषभ पंत ने 66 रन बनाए. पहली पारी की बढ़त के दम पर भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया और आखिरकार 165 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

सुथार ने जगाई नई उम्मीद

गाले टेस्ट में मानव सुथार ने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय क्रिकेट को भविष्य के लिए एक और भरोसेमंद स्पिनर मिल सकता है. जिस तरह कभी कुंबले, हरभजन, अश्विन और जडेजा ने श्रीलंका की धरती पर अपना दबदबा बनाया था, उसी तरह सुथार ने भी अपने पहले बड़े विदेशी टेस्ट में मजबूत छाप छोड़ दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह इस शुरुआत को कितनी दूर तक ले जाते हैं.



(IANS इनपुट के साथ)