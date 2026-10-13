ब्रेट ली से आगे निकले जोश हेजलवुड, अफ्रीका के खिलाफ करियर का बेस्ट प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड ने मंगलवार को डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ पहले टेस्ट में करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए छह विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों की लिस्ट में पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ब्रेट ली को पीछे छोड़ दिया. हेज़लवुड ने 6-49 के अपने बेस्ट प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाली और दूसरी पारी में प्रोटियाज़ टीम को 206 रन पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे डरबन में 214 रनों की जीत पक्की हुई.

दाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने ली को पीछे छोड़ दिया है और 311 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के छठे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज़ बन गए हैं. इस टेस्ट से पहले हेज़लवुड के नाम 303 विकेट थे, लेकिन उन्होंने इस मैच में आठ विकेट लिए, जिनमें से दो पहली पारी में भी मिले थे. ली ने अपने शानदार करियर में इस फ़ॉर्मेट में 310 विकेट लिए थे.

वह ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल मिलाकर आठवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, जबकि दिवंगत स्पिन लेजेंड शेन वॉर्न 708 विकेट के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. टॉप 10 में नाथन लियोन एकमात्र अन्य स्पिनर हैं, जो 573 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

इस बीच, हेज़लवुड ने इस टेस्ट के दौरान वेस्टइंडीज के तेज़ गेंदबाज़ केमार रोच (304), इंग्लैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ फ्रेड ट्रूमैन (307), विंडीज के पूर्व ऑफ़-स्पिनर लांस गिब्स (309) और प्रोटियाज़ के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ मोर्ने मोर्केल (309) जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है. वह भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ों इशांत शर्मा और ज़हीर खान के 311 विकेट के बराबर पहुंच गए हैं और अब उनसे आगे मिशेल जॉनसन हैं, जिनके नाम 313 विकेट हैं.

हेज़लवुड ने पांचवें दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका की हार की पटकथा लिखी. आखिरी दिन की शुरुआत में प्रोटियाज़ का स्कोर 102/4 था और उन्हें मुश्किल जीत के लिए 319 रनों की ज़रूरत थी. हेज़लवुड ने छह में से चार विकेट लिए, जिनमें विआन मुल्डर और मार्को जानसन के अहम विकेट शामिल थे. मुल्डर ने डटकर खेलते हुए 110 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन हेज़लवुड का शिकार बने.

जानसन ने डिफेंस और अटैकिंग हिम्मत का मिला-जुला खेल दिखाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्टार की एक बेहतरीन गेंद पर 35 रन बनाकर बोल्ड हो गए; उसी ओवर में साइमन हार्मर भी आउट हुए. उन्होंने जानसन को आउट करने के बाद एनरिक नॉर्टजे का विकेट लेकर यादगार जीत पक्की की.



(IANS इनपुट के साथ)