दो दिन पहले फ्लैट में रहने आया IT इंजीनियर 30वीं मंजिल से गिरा, हैदराबाद में 29 साल के भरत की मौत बनी पहेली

हैदराबाद में साइबराबाद के नानकरामगुड़ा स्थित गोल्फ एज अपार्टमेंट में सोमवार को एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 30वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. मृतक की पहचान उप्पला भरत के रूप में हुई है, जो तेलंगाना के सूर्यापेट जिले का रहने वाला था और बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत था. बताया जा रहा है कि भरत ने घटना से महज दो दिन पहले ही अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लिया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

30वीं मंजिल से गिरने से हुई मौत

जानकारी के अनुसार, उप्पला भरत सोमवार को गोल्फ एज अपार्टमेंट की 30वीं मंजिल से गिर गया. गिरने के दौरान वह अपार्टमेंट परिसर के पार्किंग क्षेत्र में खड़े एक वाहन पर आ गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों और अपार्टमेंट प्रबंधन की मदद से उसे तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

दो दिन पहले ही आया था हैदराबाद

बताया गया है कि भरत मूल रूप से तेलंगाना के सूर्यापेट जिले का निवासी था. वह बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था. हाल ही में वह हैदराबाद आया था और घटना से केवल दो दिन पहले ही नानकरामगुड़ा स्थित गोल्फ एज अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहने लगा था.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले में भरत के रिश्तेदार उप्पला किशोर की शिकायत पर साइबराबाद के गाचीबौली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. मौत के कारणों और घटना के पीछे की परिस्थितियों की जांच जारी है. मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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