विज्ञापन
विशेष लिंक

ENG vs NZ: जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी20 इंटरनेशनल में ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने

Jos Buttler record in T20I: बटलर ने तीन गेंद पर 4 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में उनके बल्ले से केवल एक चौका निकला. एक चौका लगाते ही बटलर ने इंग्लैंड के लिए इतिहास रच दिया

Read Time: 2 mins
Share
ENG vs NZ: जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी20 इंटरनेशनल में ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने
England vs New Zealand, 2nd T20I, बटलर ने रचा इतिहास
  • बटलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन गेंदों पर चार रन बनाकर इंग्लैंड के लिए T20I में 350 चौके पूरे किए
  • बटलर इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 350 चौके लगाने का रिकॉर्ड बनाया है
  • जोस बटलर वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में 350 से अधिक चौके लगाने वाले विश्व के पांचवें बल्लेबाज हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jos Buttler record: जोस बटल भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 4 रन बनाकर आउट हुए लेकिन अपनी 4 रन की पारी के दौरान उन्होंने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है. बटलर ने तीन गेंद पर 4 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में उनके बल्ले से केवल एक चौका निकला. एक चौका लगाते ही बटलर ने इंग्लैंड के लिए इतिहास रच दिया. जोस बटलर टी-20 इंटरनेशनल में 350 चौके लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. 

इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टी20I चौके

  • 350* - जोस बटलर (132 पारी)
  • 225 - एलेक्स हेल्स (75 पारी)
  • 194 - डेविड मलान (60 पारी)
  • 186 - इयोन मॉर्गन (107 पारी)
  • 154* - फिल साल्ट (46 पारी)
  • 153 - जेसन रॉय (64 पारी)

इसके अलावा जोस बटलर वनडे और टी20 दोनों में 350+ चौके लगाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा वर्ल्ड क्रिकेट में रोहित, कोहली, स्टर्लिंग और बाबर आजम कर चुके हैं. 

वनडे और टी20 दोनों में 350+ चौके

  1. रोहित शर्मा
  2. विराट कोहली
  3. पॉल स्टर्लिंग
  4. बाबर आज़म
  5. जोस बटलर

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट ने 85 और कप्तान हैरी ब्रूक ने 78 रन की पारी खेली जिसके दम पर इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 236 रन बना पाने में सफल रही. जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवर में 171 रन ही बना सकी. इंग्लैंड ने दूसरा टी-20 मैच 65 रन से जीत लिया. पांच मैचों की टी20 सीरीज में पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब सीरीज का तीसरा मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Joseph Charles Buttler, England, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now