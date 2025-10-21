विज्ञापन
एडम जम्पा ने रविचंद्रन अश्विन से मांगा अभिषेक-बुमराह समेत 6 भारतीय खिलाड़ियों का नंबर? Ash ने दिया मजेदार जवाब

Ravichandran Ashwin: रविचंद्रन अश्विन ने एक वीडियो साझा करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड मामले को उजागर किया है.

एडम जम्पा ने रविचंद्रन अश्विन से मांगा अभिषेक-बुमराह समेत 6 भारतीय खिलाड़ियों का नंबर? Ash ने दिया मजेदार जवाब
Ravichandran Ashwin
  • वर्तमान समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है
  • भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के साथ एक स्कैमर ने एडम जम्पा बनकर धोखाधड़ी की कोशिश की
  • स्कैमर ने अश्विन से कई भारतीय खिलाड़ियों के नंबर मांगें, जिनमें बुमराह और संजू सैमसन शामिल थे
Ravichandran Ashwin: वर्तमान समय में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं. आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड के केस सामने आते रहते हैं. जागरूक शख्स इससे बचकर निकल जाते हैं, जबकि जो शख्स थोड़ी से भी लापरवाही करते हैं. उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के साथ भी एक स्कैमर ने झोल करने की कोशिश की. मगर वह उसके नापाक इरादों को पहले ही भांप गए. जिसके बाद उन्होंने उसी के अंदाज में उसकी फिरकी ली.

स्कैमर ने एडम जम्पा बनकर अश्विन से मांगे भारतीय खिलाड़ियों के नंबर

अश्विन के तरफ से साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कैमर ने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा बनकर अश्विन से टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों की मांग की थी. जिसके बाद उन्होंने भी स्कैमर के ही अंदाज में उसका मजा लिया. अश्विन ने जवाब देते हुए लिखा, 'जल्दी ही लिस्ट भेज रहा हूं. ये खिलाड़ी काफी हैं?'

यही नहीं अश्विन ने आगे पुछा कि आपके पास धोनी का नंबर है? या फिर वो भी खो चुका है. जिसके बाद तो स्कैमर ने हद ही कर दी. उसने तुरंत माही का नंबर अश्विन को सेंड कर दिया. हालांकि, स्कैमर के इस जाल में भी अश्विन नहीं फंसे. स्कैमर ने आगे कहा कि आपके पास जितने भी क्रिकेटरों के नंबर हैं. उन्हें सेंड कर दीजिए. अश्विन ने अंत में जवाब दिया, आपके लिए एक्सेस में बना रहा हूं.

अश्विन ने शेयर किया वीडियो

इस पूरी बातचीत का एक वीडियो अश्विन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'नकली एडम जम्पा ने स्ट्राइक करने की कोशिश की.'

स्कैमर ने इन भारतीय खिलाड़ियों के मांगे थे नंबर

जिस फर्जी नंबर से अश्विन को मैसेज आया था. वो नंबर संयुक्त अरब अमीरात का था. स्कैमर ने अश्विन से बातचित के दौरान अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे का नंबर मांगा था.

India, Ravichandran Ashwin, Cricket
