जोस बटलर ने चुने टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर, इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड नंबर वन

Jos Buttler on Top 5 wicketkeepers in World cricket: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 विकेटकीपरों का चुनाव किया है.

जोस बटलर ने चुने टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर, इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड नंबर वन
Jos Buttler react on Top 5 wicketkeepers in World cricket:
  • इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने विश्व के पांच सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों की सूची जारी की है
  • इस सूची में ऋषभ पंत को पहले स्थान पर और क्विंटन डीकॉक को दूसरे स्थान पर रखा गया है
  • जोस बटलर ने तीसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स, चौथे स्थान पर एमएस धोनी और पांचवें स्थान पर खुद को चुना है
Jos Buttler Top 5  wicketkeepers in World cricket: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने ब्लाइंट रैंक करते हुए दुनिया का पांच बेस्ट विकेटकीपरों का चुनाव किया है. लंकाशायर क्रिकेट के इंस्टा पर बटलर ने वर्ल्ड क्रिकेट के पांच बेस्ट विकेटकीपर का नाम बताया है. ऐसे में बटलर ने ब्लाइंड रैंक करते हुए पहले नंबर पर ऋषभ पंत का चुनाव किया है तो वहीं दूसरे नंबर पर जोस बटलर की पसंद साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक बने हैं. इसके अलावा नंबर तीन पर इंग्लैंड के विकेटकीपर ने एबी डिविलियर्स को जगह दी है. नंबर 4 पर बटलर की पसंद धोनी बने हैं.

इसके बाद उन्होंने नंबर 5 पर खुद को नाम  लिया है. वैसे, ब्लाइंड रैंकिंग करते हुए बटलर ने कहा कि, उन्होंने नंबर 3 पर धोनी को रखना चाहते थे और उनका इस तरह का रैंक करना गलत हो गया.  वहीं, ऋषभ पंत ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया है. पंत ने दिल की इमोजी शेयर की है.  

आकाश चोपड़ा ने पंत को लेकर की है भविष्यवाणी, धोनी से निकलेंगे आगे

पंत अगर टेस्ट मैच खेलना जारी रखते हैं, तो वह इस फॉर्मेट में एमएस धोनी के कुल रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ देंगे.  पंत इंग्लैंड के खिलाफ हाल में संपन्न टेस्ट सीरीज में इंजरी के बाद रिकवरी की राह पर हैं.  आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "टेस्ट मैचों और रनों की संख्या के मामले में एमएस धोनी शीर्ष पर हैं. उन्होंने 90 मैच में 144 पारियां खेली हैं, जिसमें 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए हैं। उनके नाम छह शतक हैं। पंत ने पिछले पांच सालों में 6 शतक लगाए हैं और कुल 8 टेस्ट शतक लगाए हैं. "

