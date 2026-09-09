दक्षिण अफ्रीका के जॉर्डन हरमन ने डेब्यू में रचा इतिहास, टॉप-10 में नहीं है कोई भारतीय बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका के जॉर्डन हरमन ने बुधवार (9 सितंबर) को वनडे डेब्यू पर इतिहास रच दिया. 24 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर नामीबिया के खिलाफ पहले वनडे में प्रोटियाज के लिए ओपनिंग की और 126 गेंदों पर 150 रन बनाए. अपने पहले ही वनडे में हरमन के 150 रनों के स्कोर ने उन्हें मैथ्यू ब्रीट्ज़के के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंचा दिया.

दरअसल, ब्रीट्जके ने 10 फरवरी, 2025 को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे डेब्यू किया था और ओपनर के तौर पर 148 गेंदों पर 150 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका के ये दो टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज दुनिया के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही वनडे में 150 रन बनाए हैं.

वनडे डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ब्रीट्ज़के और हरमन के बाद वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी डेसमंड हेन्स का नाम आता है. 22 फरवरी, 1978 को सेंट जॉन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 'मेन इन मरून' के लिए अपने वनडे डेब्यू पर, हेन्स ने 136 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली थी.

हरमन ने 17 चौके और तीन छक्के लगाकर रचा इतिहास

विंडहोक में नामीबिया के खिलाफ पहले वनडे में क्रीज पर रहने के दौरान, हरमन ने 17 चौके और तीन छक्के लगाए. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए टोनी डी ज़ोरज़ी के साथ 166 गेंदों पर 190 रन जोड़े, जिन्होंने नंबर 3 बल्लेबाज़ के तौर पर 84 गेंदों पर 72 रन बनाए. हरमन ने तीसरे विकेट के लिए डेवाल्ड ब्रेविस के साथ भी 45 गेंदों पर 59 रनों की साझेदारी की, जिन्होंने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए.

अगर हरमन एक और रन बनाते और अपना स्कोर 151 तक पहुंचाते, तो वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ को दक्षिण अफ्रीका की पारी के 42वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रूबेन ट्रम्पेलमैन ने आउट किया. हालांकि, पवेलियन लौटने से पहले, हरमन ने नामीबिया के खिलाफ अपनी पहली वनडे बाइलेटरल सीरीज़ में मेहमान टीम के लिए एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी.

वनडे डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

जॉर्डन हरमन (दक्षिण अफ्रीका)- 150 रन बनाम नामीबिया, विंडहोक (2026)

मैथ्यू ब्रीट्जके (दक्षिण अफ्रीका)- 150 रन बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर (2025)

डेसमंड हेन्स (वेस्टइंडीज)- 148 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, सेंट जॉन्स (1978)

रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)- 127 रन बनाम आयरलैंड, अबू धाबी (2021)

मार्क चैपमैन (हांगकांग)- 124 रन बनाम यूएई, दुबई (2015)

कॉलिन इंग्राम (दक्षिण अफ्रीका)- 124 रन बनाम जिम्बाब्वे, ब्लोमफोंटेन (2010)

मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)- 122 रन बनाम वेस्टइंडीज, ऑकलैंड (2009)

एंडी फ्लावर (जिम्बाब्वे)- 115 रन बनाम श्रीलंका, न्यू प्लायमाउथ (1992)

टेम्बा बावुमा (दक्षिण अफ्रीका) – 113 रन बनाम आयरलैंड, बेनोनी (2016)

फिलिप ह्यूजेस (ऑस्ट्रेलिया) – 112 रन बनाम श्रीलंका, मेलबर्न (2013)

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