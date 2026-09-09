इंग्लैंड जाने की थी तैयारी, तभी आया टीम इंडिया का बुलावा, एशियन गेम्स के लिए जेमिमा की जगह प्रतिका को मौका

जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक खेला जाएगा. मैच शुरू होने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टॉप-ऑर्डर की बल्लेबाज प्रतिका रावल को चोटिल जेमिमा रोड्रिग्स की जगह शामिल किया गया है. जेमिमा भारत के मिडिल ऑर्डर की अहम खिलाड़ी हैं, अभी भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रही हैं.

जेमिमा को यह चोट पिछले महीने की शुरुआत में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में 'सदर्न ब्रेव' के लिए खेलते हुए लगी थी. इस चोट के कारण जेमिमा दुबई में चल रहे महिला एशिया कप से भी बाहर हो गई थीं. जब एशिया कप टीम में जेमिमा की जगह प्रतिका को शामिल करने की घोषणा की गई थी, तब उसके बाद होने वाले एशियाई खेलों के लिए उनकी जगह लेने वाली खिलाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

अहम नंबर तीन पोजीशन के लिए प्रतिका को मिली जगह

BCCI के एक सूत्र ने बुधवार को IANS को बताया, 'प्रतिका एशियाई खेलों के लिए जेमिमा की जगह जापान जाएंगी. एशियाई खेलों के लिए सौंपी गई 15 सदस्यीय टीम में उनका नाम शामिल है.' प्रतिका ने दुबई में चल रहे एशिया कप में अपना T20I डेब्यू किया और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उन्हें अहम नंबर तीन पोजीशन पर खेलने के लिए चुना है. टूर्नामेंट के लीग स्टेज में प्रतिका ने 22, 10 और 4 रन बनाए हैं.

वार्विकशायर के लिए खेलने की तैयारी के बीच आया बुलावा

एशिया कप के लिए भारतीय T20I टीम में उन्हें अचानक तब बुलाया गया जब वह इंग्लैंड में 'वन डे कप' में 'वार्विकशायर' के लिए खेलने की तैयारी कर रही थीं. हाल ही में T20I डेब्यू करने से पहले, प्रतिका ने नवंबर 2024 के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव T20 मैच नहीं खेला था, खासकर इसलिए क्योंकि 2025 में महिला ODI वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान टखने में लगी चोट के कारण वह लंबे समय तक खेल से दूर रही थीं.

उस चोट के कारण प्रतिका महिला प्रीमियर लीग (WPL) का 2026 एडिशन भी नहीं खेल पाईं. उन्हें पिछले साल नई दिल्ली में हुए प्लेयर ऑक्शन में UP वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा था. भारतीय टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि रावल मिडिल ऑर्डर में जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगी, क्योंकि गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले सेमीफ़ाइनल में भारत का मुक़ाबला बांग्लादेश से होगा.

पिछली बार श्रीलंका को फ़ाइनल में 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम, आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और चीन के साथ मुक़ाबला करेगी.

एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफ़ाली वर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनि (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन. श्री चरणी और नंदनी शर्मा.

ये भी पढ़ें- अगर उस दिन मां ने रोक न दिया होता, तो शायद अलग होती स्मृति मंधाना की कहानी

(आईएएनएस इनपुट के साथ)