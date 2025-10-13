विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs West Indies: जॉन कैंपबेल ने रचा इतिहास, 23 साल बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने भारत में बनाया शतक

IND vs WI, 2nd Test: कैंपबेल का टेस्ट में यह पहला शतक है. अपनी शतकीय पारी के दौरान कैंपबेल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Read Time: 2 mins
Share
India vs West Indies: जॉन कैंपबेल ने रचा इतिहास, 23 साल बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने भारत में बनाया शतक
India vs West Indies, 2nd Test
  • जॉन कैंपबेल ने दिल्ली टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 115 रन की शतकीय पारी खेली
  • कैंपबेल ने 199 गेंदों पर 12 चौके और तीन छक्के लगाकर अपनी पहली टेस्ट शतकीय पारी पूरी की
  • यह 23 साल बाद भारत में वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया पहला टेस्ट शतक है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs WI, John Campbell : जॉन कैंपबेल ने दिल्ली टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार शतकीय पारी खेली और 115 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर LBW आउट हुए. कैंपबेल ने 199 गेंद पर 115 रन की पारी खेली, अपनी पारी में कैंपबेल ने 12 चौके और तीन छक्के लगाए. कैंपबेल का टेस्ट में यह पहला शतक है. अपनी शतकीय पारी के दौरान कैंपबेल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बता दें कि 23 साल बाद किसी वेस्टइंडीज बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ भारत में खेलते हुए शतक लगाया है.

इससे पहले आखिरी बार किसी वेस्टइंडीज बल्लेबाज ने भारत में शतक 2002 में वावेल हिंड्स  ने लगाया था.   वावेल हिंड्स ने ईडन गार्डन में शतकीय पारी खेली थी. यही नहीं, जॉन कैंपबेल भारत के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले वेस्टइंडीज ओपनर बल्लेबाज हैं. इससे पहले साल 2006 में बासेटेरे में डैरेन गंगा ने बतौर ओपनर खेलते हुए भारत के खिलाफ 135 रनों की पारी खेली थी. 

  • जॉन कैंपबेल 2016 के बाद से एशिया में शतक बनाने वाले पहले वेस्टइंडीज सलामी बल्लेबाज बन गए हैं.
  • वह इस सदी में भारतीय धरती पर तिहरे अंक तक पहुंचने वाले दूसरे कैरेबियाई सलामी बल्लेबाज भी हैं
Latest and Breaking News on NDTV

इसके साथ-साथ जॉन कैंपबेल का शतक भारतीय धरती पर किसी वेस्टइंडीज़ खिलाड़ी का यह 50वां टेस्ट शतक है. हैरानी की बात यह है कि पहला, 25वां और 50वां शतक, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने इसी मैदान पर बनाए हैं. 

पहला - क्लाइड वॉलकॉट (1948), दिल्ली
पच्चीसवां - सर विव रिचर्ड्स (1974), दिल्ली
पचासवां - जॉन कैंपबेल (2025)*, दिल्ली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
John Campbell, Cricket, India Vs West Indies 2025, West Indies, India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com