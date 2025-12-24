विज्ञापन
मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI का ऐलान, दिग्गज गेंदबाज चोट के चलते हुआ बाहर

Jofra Archer: एशेज सीरीज हार चुकी इंग्लैंड को सीरीज के बाकी दो टेस्ट मैचों से पहले बड़ा झटका लगा है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं.

England Announced Playing XI for 4th Test vs Australia: एशेज सीरीज हार चुकी इंग्लैंड को सीरीज के बाकी दो टेस्ट मैचों से पहले बड़ा झटका लगा है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह टीम में गस एटकिंसन को जगह दी गई है. मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है.

जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज के बाकी दोनों टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. जोफ्रा ने एडिलेड में गेंदबाजी के साथ-साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी और पहली पारी में अर्धशतक लगाया था. उनका बाहर होना निश्चित तौर पर इंग्लैंड की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला है.

मेलबर्न टेस्ट के लिए गस एटकिंसन की इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में वापसी हो गई है. वहीं बैटिंग ऑलराउंडर जैकब बेथेल को भी जगह दी गई है. ओली पोप को बाहर कर दिया गया है. आर्चर और पोप की जगह एटकिंसन और बेथेल के रूप में दो बदलाव मेलबर्न टेस्ट में किए गए हैं. बेथेल पोप की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम मौजूदा एशेज सीरीज हार चुकी है. पर्थ, ब्रिसबेन और एडिलेड में खेले गए सीरीज के शुरुआती तीनों टेस्ट गंवाने के बाद इंग्लैंड का प्रदर्शन आलोचना के घेरे में है. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सीरीज में जिस तरह की शैली अपनाई है, उसकी आलोचना हो रही है. अगर बल्लेबाजी में इंग्लैंड ने थोड़ा धैर्य और संयम दिखाया होता, तो टीम एडिलेड टेस्ट जीतकर सीरीज में बनी रह सकती थी.

कप्तान बेन स्टोक्स ने एडिलेड टेस्ट गंवाने के बाद कहा था कि वे जिस इरादे से ऑस्ट्रेलिया आए थे, वो पूरा नहीं हो सका. सीरीज में दो टेस्ट बचे हुए हैं जिसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे. इंग्लैंड 2015 के बाद से एशेज सीरीज जीतने में सफल नहीं रही है.

मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन:  जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

