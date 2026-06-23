कोहली, रोहित को नहीं, आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल बल्लेबाज

Jofra Archer picks up own Indian batter: पिछले दिनों खत्म हुई इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर से पुराने रूप में दिखाई पड़े इंग्लिश पेसर जोफ्रा आर्चर ने भारतीय बल्लेबाजी की दुनिया के उन खिलाड़ियों को लेकर एक दिलचस्प राय दी है, जिनका उन्होंने अपने करियर में सामना किया है. जब उनसे दुनिया के सबसे कठिन बल्लेबाजों का नाम पूछा गया तो आर्चर ने विराट कोहली या रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया. इसके बजाय उन्होंने मौजूदा भारतीय टीम के एक और प्रमुख खिलाड़ी को चुना, जिसे वह गेंदबाजी करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं.
🔴 I HAD NO ANSWER FOR KL RAHUL – JOFRA ARCHER🤯— Sam (@cricsam02) June 22, 2026
Q 🎙️: Hardest batter you've ever bowled to?
Jofra🎙️: "Probably KL Rahul in the first few years of the IPL. He was in his prime then, and it felt like he could hit any ball anywhere. He was really hard to bowl to." pic.twitter.com/lEprhZsCmJ
आर्चर चोटों के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. और हाल ही में उन्होंने विभिन्न प्रारूपों में दुनिया के कई बेहतरीन बल्लेबाजों के खिलाफ खेला है. हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के खिलाफ मैच खेलने के बावजूद आर्चर ने केएल राहुल को वह बल्लेबाज बताया जिसने उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कीं. एक इंटरव्यू में बात करते हुए आर्चर ने राहुल की तकनीक और अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की उनकी क्षमता की तारीफ की. आर्चर ने यह भी माना कि राहुल की निरंतरता और क्रीज पर उनका शांत स्वभाव उन्हें किसी भी गेंदबाज के लिए एक बेहद कठिन चुनौती बना देता है.
आर्चर ने कहा, 'यह विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं हैं. मेरे लिए केएल राहुल वह खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल रहा है. उनका खेल बेहद संतुलित है और उनके पास हर तरह की गेंदबाजी का सामना करने के लिए शॉट हैं. वह बहुत ही कम समय में परिस्थितियों को भांप लेते हैं.' राहुल वर्तमान में भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप के एक प्रमुख स्तंभ हैं और उन्होंने खेल के तीनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असाधारण कौशल दिखाया है. चोटों के कारण उतार-चढ़ाव वाले दौर से गुजरने के बाद भी टीम में वापसी करने और निरंतर प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता की काफी सराहना की गई है.
आर्चर के इस बयान से राहुल की उस साख को और मजबूती मिलती है, जो उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के बीच बनाई है. जहां कोहली और रोहित को अक्सर अपनी आक्रामक और मैच जिताऊ पारियों के लिए सुर्खियां मिलती हैं. वहीं, आर्चर की यह टिप्पणी दिखाती है कि विपक्षी गेंदबाज राहुल की तकनीकी मजबूती और निरंतरता को कितना सम्मान देते हैं. आर्चर वर्तमान में इंग्लैंड की टीम के साथ आगामी सीरीज और टूर्नामेंटों की तैयारियों में जुटे हैं. और उनकी नजरें पूरी तरह फिट रहकर टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर हैं.
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