कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है...जो रूट का यह रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश, लिस्ट में दूसरा नाम कपिल देव का

Joe Root Unlucky for England in Australia: इंग्लैंड की टीम पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज के लिए इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है. रविवार को इंग्लैंड को ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पिंक बॉल से हुए इस मुकाबले को गंवाने के बाद इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई है और उसे इस सीरीज को जीतने के लिए बाकी बचे तीनों मैच जीतने होंगे. इंग्लैंड के लिए इस मैच में जो रूट ने पहली पारी में शतक जड़ा था. लेकिन टीम फिर भी मैच हार गई. यह जो रूट का ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहला टेस्ट शतक रहा. वहीं इंग्लैंड के हारने के बाद एक ऐसा आंकड़ा आया, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए.

दरअसल, जो रूट का यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 16वां मुकाबला था. इंग्लैंड ऐसे एक भी मैच ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर नहीं जीत पाई है, जिसमें जो रूट प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे हों. जो रूट अब किसी विदेशी सरजमीं पर सबसे अधिक टेस्ट खेलने के बाद भी पहली जीत का इंतजार में खड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर आ गए हैं. जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 16 टेस्ट खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड को 14 में हार का सामना करना पड़ा है और दो मैच ड्रॉ हुए हैं.

किसी विदेशी देश में बिना जीते सबसे अधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कपिल देव हैं. कपिल देव ने पाकिस्तान में 15 टेस्ट खेले हैं और इस दौरान भारत को 5 बार हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 10 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

वहीं जो रूट ने बैजबॉल से पहले टेस्ट में 25 शतक लगाए थे और सिर्फ एक में टीम को हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन जुलाई 2022 से जब से ब्रैंडन मैक्कुलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी ने इंग्लैंड की कमान संभाली है और बैजबॉल की शुरुआत की है, तब से उन्होंने 15 शतक जड़े हैं और पांच में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता गाबा टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया है. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को महज 65 रन का लक्ष्य दिया था. ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. 65 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड 22 और मार्नस लाबुशेन 3 के रूप में 2 झटके लगे. जेक वेदरलैंड 17 रन और स्टीव स्मिथ 23 रन बनाकर नाबाद रहे.

इससे पहले, इंग्लैंड की दूसरी पारी 241 रन पर सिमट गई थी. इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 50 रन बनाए. इसके अलावा, जैक क्रॉली ने 44, विल जैक्स ने 41 रन बनाए. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नेसर ने 5 विकेट लिए। इसके अलावा, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट लिए. ब्रेडन डोगेट ने 1 विकेट लिए.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में जो रूट के नाबाद 138 रन की मदद से 334 रन बनाए थे. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाकर पहली पारी में 177 रन की बढ़त हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच में 8 विकेट लेने और 77 रन बनाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

