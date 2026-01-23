ENG vs SL : 600 चौके लगाकर जो रूट ने ODI में रचा इतिहास, ऐसा कर इंग्लैंड के लिए बना दिया महारिकॉर्ड

Sri Lanka vs England, 1st ODI: इंग्लैंड को श्रीलंका ने पहले वनडे मैच में 19 रन से हरा दिया. मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 6 विकेट पर 271 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 49.2 ओवर में 252 रन बनाकर आउट हो गई. इस मैच में कुसल मेंडिस ने 93 रन की पारी खेली, वहीं, ऑलराउंड खेल दिखाने वाले दुनिथ वेलालेज को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बल्लेबाजी में दुनिथ वेलालेज ने आखिरी समय में तेजी से 12 गेंद पर 25 रन की पारी खेली और बाद में 2 विकेट भी लिए.

रूट ने वनडे में पूरे किए 600 चौके

दूसरी ओर इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट ने मैच में 90 गेंद पर 61 रन की पारी खेली, अपनी पारी में रूट ने 5 चौके लगाए. भले ही रूट ने 67.78 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए लेकिन अपनी पारी के दौरान उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जो रूट ने अपने वनडे करियर में 600 चौके लगाने का कमाल कर दिया.

रूट वनडे क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड के केवल दूसरे बल्लेबाज हैं जिनके नाम वनडे में 600 या उससे ज्यादा चौके लगाने का कमाल दर्ज है. उनसे आगे सिर्फ इयोन मॉर्गेन हैं जिनके नाम 654 चौके वनडे में लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

अगर बात करें वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज के बारे में तो वह बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 2016 चौके अपने वनडे करियर में लगाए थे. दूसरे नंबर पर सनथ जयसूर्या हैं. जयसूर्या ने 1500 चौके वनडे में लगाए हैं.

इस पारी के साथ, रूट ने एशियाई धरती पर 39 मैचों में 1,627 वनडे रन बना लिए हैं. उनका औसत 49.3 का है. यह एशिया में उनका 14वां अर्धशतक था, एशियाई धरती पर रूट ने दो शतक भी लगाए हैं. उनके 600 चौकों में से 123 चौके एशिया में आए हैं.

जमाया 44 अर्धशतक

रूट ने 61 रन बनाने के लिए 90 गेंदें खेलीं, इस पारी के साथ, रूट के अब 187 वनडे की 176 पारियों में 48.62 की औसत से 7,391 रन बना लिए हैं. उन्होंने 19 शतकों के अलावा अपना 44 अर्धशतक जमाए हैं. श्रीलंका के खिलाफ, रूट ने अबतक 30 वनडे मैचों में 61.95 की औसत से 1,239 रन बनाए हैं जिसमें 10 अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं.